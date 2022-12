Mentoring: Decidir, para empoderarse y crecer

Decidir está relacionado al HACER, uno decide hacer algo; y comprometerse a cumplir lo que decidimos. En mi metodología, implementada a lo largo de mi extensa trayectoria profesional indico que hay 6 habilitadores y 12 habilidades que se pueden combinar en 72 pares de objetivos a trabajar.

En esta columna de hoy los invito a trabajar el Habilitador DECIDIR con la habilidad COMPROMISO. En mi pasada columna del 11 de julio les compartí el par de trabajo DECIDIR con CORAZÓN.

Para decidir necesitamos 10 segundos. Solo debemos contar hasta 10, para comenzar a cambiar,nada más. 10 segundos para dejar de fumar. 10 segundos para ser protagonista. 10 segundos para dejar de hacer algo, 10 segundos simplemente para decidir algo. Luego, el cambio quizás nos lleve toda la vida, pero determinar querer hacer el cambio sólo lleva 10 segundos. ¿Por qué relaciono el decidir con el cambio? Pues una decisión impulsa un cambio, caso contrario no tendríamos que decidir nada pues las circunstancias ya estarían dadas.

El problema que tenemos todos es confundir el DECIDIR con el mismo cambio, por lo cual nos tomamos años también para decidir y entramos en un círculo vicioso pues para avanzar necesito COMPROMISO, y el compromiso es consecuencia de la decisión.

Mentoring: La experiencia como factor diferencial



Sin el acto de decidir no puedo tener un compromiso y viceversa. Por eso este par cuando se une, es uno de los pares más importantes en el desarrollo de una metodología de Mentoring. En la vida, si hay algo que todas las personas debemos hacer es: atrevernos a más con decisión y en ese atrevimiento conquistar nuestros sueños con compromiso.

Decidir es un habilitador, nos abre el paso, nos impulsa a comprometernos.En la vida personal y principalmente en la trayectoria profesional hay que decidir. ¿Quiénes ascienden en los puestos corporativos? Los que impulsan decisiones, los que hacen. Las decisiones no vienen a uno, hay que salir a generarlas. Hay que dejar de procrastinar, es un hábito diario. Hay decisiones fáciles y otras difíciles. La gente teme desarrollar decisiones por las consecuencias que pueden tener, pero se olvidan que no decidir es peor aún. Les compartiré algo que les traerá tranquilidad: si deciden una acción, en el futuro pueden decidir otra, nada es permanente. La gente no quiere por ejemplo mudarse, de casa, o de país, y se olvida que una mudanza trae nuevos vientos, y que siempre podremos encontrar otra alternativa si la que habíamos elegido no nos gustó.

Imaginemos el ámbito de nuestro trabajo, y ahora los invito a preguntarse: ¿Cuántos de ustedes conocen todos los productos y servicios que ofrece nuestra organización? ¿Cuántos leen sobre el mercado e industria donde nos desempeñamos? ¿Informarse no es acaso algo que debemos decidir hacer, y con ello nos comprometemos con nosotros, con nuestros equipos y con nuestra organización?

Conozco muchos líderes que les gusta tomar decisiones, nos dan ganas de seguirlos, de apoyarlos, de asistirlos con compromiso.

Pero… ¿y si me equivoco? Pues bien, si uno se equivoca en la decisión, luego se ajustarán las cosas ¡SE CAMBIARÁN ENTONCES! No se va a romper nada en el camino, quizás sí, y si se rompe algo lo repararemos, lo reconstruiremos, ¡si lo decidimos así!, caso contrario a otra cosa.

A John Lennon le preguntaron una vez si le gustaría volver con los Beatles, y respondió: “Ya pasó, ¿acaso a ustedes les gustaría volver al colegio?”. Decidir es poner el auto en marcha, luego se puede ir para adelante, para atrás, pero si la máquina no se pone en marcha, nos quedaremos en el mismo lugar de siempre, es así de simple.

Tomar decisiones, sin temor a errar. Errar es parte del camino, no vayamos a creer que somos perfectos y que no podemos equivocarnos, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen coraje, pero les cuesta tomar decisiones, y otras que sí toman decisiones, pero no están capacitadas para avanzar y poner esas decisiones en acción.

En mi columna de julio había escrito que DECIDIR se combinaba con el CORAZÓN, y, ¿porque lo sostengo pues para mi el acto de decidir es ponerse en acción y permite convertir en posible lo imposible y muestra y demuestra que no hay límites, excepto los que tu mente te limita a vos mismo. Tenemos que trabajar el COMPROMISO. Obviamente tendremos que trabajar los 6 habilitadores con las 12 habilidades, pero de a pasos prudentes y constantes.

¿Para qué intentarlo? Te voy a dar tres razones fundamentales para animarte a intentarlo, la primera tiene que ver justamente con eso, para no temer a errar si no se intenta. Los grandes deportistas siempre se enojaron con quien no lo intenta…. nadie se enoja con quien al menos se animó. La segunda tiene que ver con no dejar pasar una oportunidad, en este sentido todos conocemos a alguien que va por la vida lamentándose por no haber intentado hacer algo cuando se le presentó la oportunidad y el no haberlo realizado en ese momento lo privó de ese resultado potencial que podría haber cambiado su vida para siempre. La tercera tiene que ver con la conciencia que generamos sobre nosotros mismos por no habernos animado a intentarlo, lo cual crea una percepción negativa y limitante sobre el propio Yo y autoestima, que impacta en la confianza sobre nuestras capacidades para enfrentar futuros desafíos.

Intentar es la llama y, ¿cómo prender esa llama?: con determinación y decisión. En 10 segundos.

Encontrar la pasión es una clave fundamental en nuestras vidas, pero necesitamos COMPROMISO, y éste se origina en DECIDIR.

¡Hasta la próxima!

*Marisa Piñeiro - Ejecutiva líder en la industria de medios del ámbito local e internacional. Ha tenido roles de Gerenciamiento de áreas y Dirección de empresas. Fue Gerente General entre otros de Pramer, Chello Media, ACM Networks, y UCL Televisión. https://www.linkedin.com/in/marisapineiro