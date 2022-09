Mentoring: sobre finanzas y confianza ¿para qué sirven las criptomonedas?

Primero les hablaré de la SEC en Estados Unidos. Es la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa) que fue creada luego de la crisis de 1929. En resumen, cuando alguien abre una empresa, y llama a tener inversores masivos en forma pública debe seguir ciertas regulaciones para proteger a la gente. La SEC se encarga de estas regulaciones para que no se produzcan desastres (que igual aparecen, pero serían más o mayores sin la SEC). ¿Por qué cuento esto? Pues las cripto no son acciones de una empresa, esa es mi primera aclaración.

Básicamente las criptomonedas, si bien parecen un mecanismo de fondeo para que una empresa logre financiamiento privado, no es así.

Cuando uno compra criptomonedas, no tiene acciones de la empresa, sino que tiene un “producto” que esa empresa (o fundación) acuña (minar), y que su valor depende de la oferta y demanda. Esto ha producido que cientos de empresas (y algunas en formato Ponzi) no sigan las regulaciones y se lancen a comercializar esos productos, llamados coins, monedas, criptomonedas, fichas, tokens, NFTs, o ahora…. SBTs (fichas no transferibles, ideales para temas de identidad).

Sin contar detalles, les quiero decir que la criptomoneda Ethereum fue la primera en definir su moneda éter (ETH) no como activo de inversión, sino como un producto útil, como lo definen: “la nafta que se le pone al auto”. No otorga patrimonio sobre la empresa, ni es definido como una inversión. Y por esto mismo, desde el 2017 viene explotando el mundo de las criptomonedas, ya hay más de 1,000 en el mundo. No es de locos pensar que una ferretería podría un día decidir acuñar (minar) “tornillos- martillos-coins” y comenzar a usarlos en transacciones comerciales.

El concepto contabilidad con gestión multimoneda percibo quedará obsoleto pronto.

Hay muchas criptomonedas, las principales son: Bitcoin (la primera), que la creó una persona llamada Satoshi Nakamoto, que estableció las bases y luego desapareció; la segunda es Ethereum, que la crearon 8 personas, entre ellos Vitalik Buterin, de quien me impresionan sus conceptos. Luego tenemos a Cardano, que su fundador es Charles Hoskinson, y que era uno de los 8 que fundaron Ethereum. Hay muchas más. Destaco las monedas “estables” que intentan representar por ejemplo el dólar, hay una llamada USDT. ¿Hay alguien argentino que acuña criptomonedas? Marcos Galeperín de MercadoLibre y MercadoPago ahora recién sacó su criptomoneda MercadoCoin, en Brasil, que podrá ser usada como forma de pago en sus transacciones, usando la plataforma Ethereum. ¡Wow! ¡Tendremos que estar atentos!

Si quieren conocer definiciones que escuché una es que Bitcoin es como una planilla de cálculo Excel basada en criptografía, y Ethereum es un Excel con macros que funciona como un sistema operativo donde la gente puede colocar sus programas arriba (se llaman smart contracts).

Para los lectores que quieren una asociación fácil, todo esto puede compararse con programas de lealtad, pero mucho más poderosos e inteligentes. Los puntos de los programas de lealtad ahora serían fichas (tokens, coins) y la novedad sería que los podríamos usar como moneda de cambio llevándolos en numerosas billeteras. Imagino no muy lejos que las líneas aéreas transformarán sus sistemas de millas en criptomonedas. De billeteras (wallets) argentinas hasta la fecha estuve mirando Lemon Cash, es una empresa fundada por 2 jóvenes argentinos increíbles que ya lograron que 1.3 millones de personas transaccionen con criptomonedas. Realmente impresionante. ¡Felicitaciones!

Hablando del mundo cripto, ¿qué son los NFTs, o tokens no fungibles?

Son las criptomonedas (coins), pero únicos, es decir, individuales. Si los coins se identifican en forma individual, entonces pueden tener distinto valor y reglas distintas. Podrán ver que se asocian a ilustraciones e identidades digitales como hizo la gente de Lemon Cash, o por ejemplo tuve la oportunidad de ver un proyecto llamado The Souls of Melon Bay, que es un proyecto de entretenimiento diseñado por argentinos.

Hablando de argentinos me encanta mencionar a los cryptopaluzos, haciendo una combinación de las palabras crypto y lollapalooza este grupo originado en el año 2012 como grupo Trama del ITBA quiere acercar el mundo laboral a los estudiantes y por el otro generar en los jóvenes interés por las temáticas de la actualidad. Si quieren estar informados recomiendo seguirlos. Hay muchos grupos geniales en todas las universidades del país.

Ahora vamos a una buena noticia que inspira confianza: “El merge”.

Se le llama a la “conversión” de distintas formas de acuñamiento de monedas. Todos sabrán que las criptomonedas utilizan mucha energía. Si bien hay gente tratando de usar energía renovable, o reutilizar el calentamiento que se produce, es cierto que la cuenta de luz si uno quiere minar monedas puede quemar computadoras, ánimo y confianza. ¿Por qué se gasta energía? Pues para acuñar esas monedas se usa un proceso llamado “Prueba de Trabajo” que consiste en resolver intrincados problemas matemáticos que consumen energía. Vitalik, siempre soñó que se cambie por la “Prueba de Participación”, que consiste que solo podrá minar coins (o validarlos) aquél que atesore ahorros en criptomonedas (es decir, que “participe”).

Por lo cual, prepárense, habrá grandes novedades, Ethereum sale del sistema de consumo de energía, cambiará su forma de acuñar las monedas sin necesidad de equipos costosos y cuentas de energía.

La gente en general todavía no sabe qué pasará con todo esto, pero ¡es claro que si tengo que hablar de Finanzas y Confianza tendremos que comenzar a leer más de estos temas!

¡Hasta la próxima!

*Marisa Piñeiro. Ejecutiva líder en la industria de medios del ámbito local e internacional. Ha tenido roles de Gerenciamiento de áreas y Dirección de empresas habiendo sido Gerente General entre otros de Pramer, Chello Media. ACM Networks, y UCL Televisión.