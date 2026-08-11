Mitos y verdades de la diplomacia en la era de la desinformación

Los ataques recientes de gobernantes de turno de países amigos a instituciones democráticas brasileñas ilustran la dimensión de este desafío. El recurso a la desinformación en masa y al uso de los algoritmos y de las redes sociales como armas al servicio del extremismo político es un desafío persistente para los regímenes democráticos y para el ejercicio de la política, tanto en el plano interno como externo. Este fenómeno tiene en Giuliano da Empoli a uno de sus más atentos observadores, primeramente en la obra Los ingenieros del caos y, más recientemente, en La hora de los depredadores. La llamada era de la posverdad no es una página pasada en la historia, lamentablemente.

Los ataques recientes de gobernantes de turno de países amigos a instituciones democráticas brasileñas, y no solamente a la Presidencia de la República y al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, ilustran la dimensión de este desafío para la diplomacia y para la sociedad brasileña en general. Se trata de comportamientos groseros y sin precedentes de líderes extranjeros, con ataques frontales a nuestra soberanía y a nuestro régimen democrático, típicos de "La hora de los depredadores", que deben ser tratados y repelidos como tales. Y enfatizo el término "sin precedentes" como rigurosamente preciso para estos comportamientos, aunque las motivaciones no lleguen a constituir una novedad histórica: intentar imponer nuevamente al mundo una lógica de ley de la selva y de subordinación. Analizar lo que ocurre en este momento en materia de agresiones a Brasil con métricas y reglas del pasado es equivocarse en la defensa del interés nacional. El mundo cambió, cambió para peor en las redes y en las relaciones internacionales, y, en estas horas, no se puede ser ingenuo ni actuar únicamente con base en métricas y patrones del pasado.

El respeto conquistado por la diplomacia brasileña a lo largo de generaciones, en Brasil y en el exterior, deriva de la lucidez en la lectura de las señales recibidas de nuestra sociedad y del mundo. Y las señales de la actualidad, en el caso de Brasil, incluyen ataques inauditos y virulentos, en algunos casos instigados por brasileños que abiertamente conspiran contra el interés nacional. Por este motivo, el ejercicio de la proporcionalidad, basilar en las relaciones internacionales, requiere respuestas enérgicas del Estado brasileño en defensa de nuestra soberanía y de nuestras instituciones. Y aquí entra el componente de la desinformación en el debate público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Percibo, en el debate de los últimos días, el intento de algunos de invertir la responsabilidad por los actos hostiles, que es de única y exclusiva responsabilidad de los gobernantes y gobiernos extranjeros que los practican, y de nadie más. Están de vuelta los mismos actores políticos y sociales que fracasaron en la implementación de un golpe de Estado en Brasil y volvieron a fracasar en el intento de maquillar o normalizar el golpe, frustrado por la pronta acción de las instituciones y de la sociedad brasileña. Esos mismos actores ahora intentan responsabilizar al gobierno brasileño por las agresiones de las que es objeto y polemizar respecto a la respuesta proporcional de Brasil, tanto a las agresiones recibidas como a las declaradas maniobras de injerencia externa.

Nuestro país no provocó el llamado "tarifazo" y las sanciones de 2025, que tenían como declarado objetivo presionar al Poder Judicial brasileño; tampoco dio motivo para los improperios del presidente del país vecino en un evento político-partidario reciente en suelo brasileño, para citar dos ejemplos más gritantes, entre varios otros. Como observó recientemente el presidente Sarney en un artículo en este Correio, desde lo alto de su rico legado en el acercamiento con Argentina y en la integración regional, los "despropósitos" recientes contra Brasil se encuentran totalmente "fuera de los límites de la civilidad". El artículo es una lección de historia impartida por uno de los principales protagonistas de la construcción de lazos que se fortalecieron en la relación bilateral, en 40 años de convivencia democrática, patrimonio común que debe ser defendido en este momento.

Aquellos que intentaron normalizar el golpe buscan ahora invertir la carga por los ataques a Brasil y a nuestras instituciones. Fracasarán de nuevo porque, incluso en la era de la desinformación y de la posverdad, todavía continúan vivas las nociones de buena educación y de qué está bien y qué está mal que nos enseñaron en casa desde la infancia. Agredir, amenazar, proferir insultos al anfitrión, ya sea en la casa o en el país de quien acoge la visita, o conspirar contra la propia patria en el exterior son actitudes equivocadas, son condenables, y nada cambiará esa realidad. No se responsabiliza a la víctima por una agresión recibida. La culpa recae siempre en el agresor.

Intentan golpear a Brasil por medio de autoridades extranjeras y después esconder la mano. No va a funcionar: el brasileño está atento, conoce bien su historia y no renuncia a conducir los destinos de su propio país. No será gobernado por control remoto desde una capital extranjera. El brasileño cuenta con instituciones democráticas fuertes para la defensa del interés nacional en tiempos de conflicto, y el Itamaraty no dejará de reaccionar, siempre con profesionalismo, a las maniobras de desinformación y a las groserías de candidatos a depredadores y sus partidarios locales.