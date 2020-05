Un gobierno de suecos retrocediendo en chancletas

La pandemia de coronavirus nos ha regalado un nuevo concepto nacido en países populistas que no han sabido gestionar la crisis, y que aquí viene siendo usado con frecuencia: “La nueva normalidad”. En Argentina la deriva del gobierno ha puesto rumbo hacia el 2023. El día que el Dólar llegó a los 130 pesos, el país entró de lleno en el proceso de desmadre, desde ese momento sólo podemos esperar de esta administración proyectos autoritarios o alocados que les vendrán de vuelta, tal el impuesto extraordinario a la riqueza o el avance del Estado sobre las empresas, el uso de la aplicación “Cuidar” para geolocalizar a los usuarios, las restricciones en el uso de la tarjeta SUBE, la libertad indiscriminada de delincuentes o la ruptura con el Mercosur. También habrán declaraciones disparatadas, como la del Presidente Alberto Fernández diciendo “a veces en las redes se dicen cosas muy irresponsables” y “hay mucha gente que lee y cree y que está consumiendo una opinión irresponsable” ¿El Presidente se refería a comparar a Suecia con Argentina o sugerirnos tomar algo caliente para matar al Covid19? Todo esto se verá decorado con militantes haciendo videos ridículos bancando un proyecto inexistente.

No hay vida para el gobierno popular fuera de la cuarentena

La nueva normalidad tiene al miedo como protagonista, ya que los miembros del gobierno e inclusive su militancia saben que no hay vida para esta administración fuera del confinamiento. Por ello desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio el 20 de marzo por Decreto 297/2020, no han dejado de prorrogarlo, así ocurrió el 1 de Abril Dec 297/2020, el 11/4 Dec 355/2020, 26/4 Dec 408/2020 y hoy se habla de que se extendería a junio. La cuarentena se iba a prolongar hasta Semana Santa, pero estamos terminando mayo sin un claro panorama de lo que piensan hacer y los vuelos no volverían hasta septiembre haciéndonos vivir una sensación muy cubana. El periodismo patrullero es protagonista de este show del temor, horrorizado con las imágenes de la gente yendo y volviendo de su trabajo y jubilados que quieren vivir fuera del encierro. Lo que evitan decir es que después de 30 días de iniciada la cuarentena promocionaron un viaje épico a China y trajeron 170.000 kits defectuosos; a sabiendas que la dictadura había engañados a otros países. Esa desinteligencia hizo ineficaz el confinamiento y buscaron taparla con la promoción de un reactivo bien argentino.

“No me van a correr con la economía, no me van a dar el brazo a torcer”

La realidad rápidamente demostró que el Presidente está equivocado y que el impacto de tanta impericia se verá reflejado en enfermedades y muertes en la niñez vinculadas con los más desamparados. En efecto, UNICEF Argentina estimó que el índice de pobreza en niños, niñas y adolescentes llegará al 58,6 % a fin de año. El Presidente dice encarar la crisis de salud sin importarle la economía, pero tiene un Gran Buenos Aires con el 40% de la población trabajando en negro, 52% sin cloacas, 27% sin agua potable, 33% sin red de Gas Natural y 29% sin pavimento en la cuadra. Sumemos que la producción en marzo cayó 13,9% y la actividad es la misma que en 2004. La recaudación de AFIP en Abril cayó 10% respecto a marzo. La UIA reveló que el 80% de las empresas no pudo acceder a los créditos al 24% ni cobrar cheques para pagar los sueldos de abril. Nuestro país no fabricó ningún auto en un mes y hay un stock de 100.000 vehículos para colocar. Solo el 23% de las pymes del AMBA pagó el sueldo de Abril. En el mismo período la demanda eléctrica de las industrias fue la más baja en los últimos 20 años. Eso sí, nunca dejaron de cobrar impuestos, te ofrecieron “ayudarte” a pagar los sueldos y ahora quieren participar en las empresas luego de fundirlas.

Ciertamente la economía no le interesa a Fernández, pero no hay dudas que le preocupa al resto del mundo. La adhesión de los bonistas a la propuesta de Guzmán fue del 12,3%. Estamos a las puertas del default más estúpido de la historia, aunque habría un principio de acuerdo que les permitiría ganar tiempo. La economía se derrumba, pero nuestros “científicos suecos” se ocuparon previo a la pandemia de expulsar del país y obligarlo a radicarse en Uruguay al empresario Marcos Galperin, CEO de Mercado libre, que en este período de tres meses facturó 625 millones de dólares, sus acciones subieron un 20% valuando su empresa en U$S 37.000 millones. Hay dos países en pugna, uno es el de los que producen y el otro es el de los políticos destructores de riqueza.

El costo político lo va a pagar el dueño de Dylan

¿Hasta cuando nos van a confinar? ¿Qué es ese disparate de cerrar el país hasta Septiembre? ¿Qué hacemos con los procesos en trámite?Esas son preguntas que debería hacerse la Corte Suprema y los Colegios profesionales, pero es evidente que detrás de esta parálisis judicial hay otras intenciones. El máximo tribunal tuvo sesenta días para organizar a los magistrados y demás funcionarios y empleados para tomar las medidas de salubridad correspondientes como el uso de guantes de látex, alcohol en gel y distancia social, así como impulsar reformas procesales de utilidad; pero seguimos durmiendo el sueño de los justos. Los atropellos del Poder Ejecutivo vienen con un costo político que estos magistrados se les nota que no están dispuestos a ser socios en esa pérdida. En el Congreso ocurre algo similar, mucho circo pero pocos proyectos relevantes. El show de la sesión virtual es protagonista, pero no los temas que se tratan. Oficialistas y opositores se los ve bien agazapados observando el derrumbe del binomio Alberto & Cristina.

Los tribunales cerrados y las Cámaras sesionando mediante una conexión de internet han convertido a Twitter en el líder indiscutido de la oposición, sino pueden preguntarle al Presidente que frente al descalabro dijo: “no podemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos” y relajar la cuarentena: “Los que Gobiernan lo entienden, por eso son tan cuidadosos. Los otros escriben en Twitter”.