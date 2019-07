Las pruebas de la inocencia de César Milani

por Gustavo Esteban Feldman

Los juicios por las masivas violaciones a los derechos humanos en la Republica Argentina durante más una década (1972/1983) son uno de los pocos temas en el que, ya casi no hay discusión. La tendenciosa y errónea teoría de los dos demonios y las construcciones literarias, a partir de que hubo delincuentes y victimas en los dos bandos; han sido superadas. La existencia del Plan Criminal pergeñado por Videla, Massera y Agosti ya está probada judicialmente; sus peores exteriorizaciones también. A partir de la causa 13 o juicio a los “Comandantes”, en la Argentina se ha elaborado todo un digesto escrito y no escrito en cuanto al tratamiento de estos delitos y a sus perpetradores; con sus aciertos y sus yerros como toda construcción humana. Este libro aborda una verdadera encrucijada de hierro, la que implica que un imputado de haber cometido delitos de lesa humanidad -como es Cesar Milani- debe probar él su inocencia, y no ya el Estado probar su culpalidad. En este libro he querido patentizar, entre otras cosas, este fenómeno jurídico tan particular y a la vez tan peligroso; además de desnudar las falencias estructurales, personales, profesionales y éticas de nuestro descompuesto aparato de justicia y de su “capacidad camaleónica”.

Este libro no pretende reemplazar a los juicios de La Rioja y Tucumán, sí que se conozcan algunas circunstancias que, por diversos motivos, no han trascendido o lo han hecho de una forma sesgada y tendenciosa.

César Milani: "No soy el genocida que quisieron inventar"

Cada aseveración está respaldada con pruebas que existen en cada uno de los expediente, y responde a un razonamiento jurídico ajustado a la lógica, del que no hay que apartarse aunque la imputación refiera a un delito de lesa humanidad. El libro contiene también antecedentes jurisprudenciales de casos análogos, resueltos con prescindencia del nombre y apellido del imputado y de la mayor o menor trascendencia mediática o política del mismo.

César Milani lleva detenido más de dos años sin condena, sin que haya existido nunca peligro de fuga o de entorpecer una investigación sobre hechos acaecidos hace mas de cuatro décadas. Una pena por anticipado. ¿Una condena por anticipado? Un castigo sin crimen.

Este libro explica y alerta en cuanto a porque no debería ocurrir lo que puede ocurrir; expone y demuestra porque César Milani debe ser absuelto y nunca debió ser procesado ni detenido.

Milani, el militar que "sedujo" a CFK, soñó con una carrera polítca y terminó preso de su pasado

Sobre el autor:

Gustavo Esteban Feldman, nacio en marzo de 1960 en Rosario. A los 26 años se recibió de abogado. Ejerce el Derecho Penal hace 33 años y se ha especializado en cuestiones de competencia federal y en la aplicación de la normativa internacional protectiva de derechos humanos al derecho interno. Ha publicado cuatro libros, y numerosos artículos y comentarios relativos al fenómeno delictual y su impacto en la sociedad. Fue abogado querellante en representación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Santa Fe- Además fue abogado defensor de Cesar Milani , entre mediados del 2016 y fines del 2018, en las causas por presuntos delitos de lesa humanidad.- Actualmente sigue en el ejercicio profesional.

PM/MC