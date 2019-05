César Milani: "No soy el genocida que quisieron inventar"

Noticias Relacionadas Reclaman indagar a Milani por una contratación militar en los EE.UU.

El ex jefe del Ejercito César Milani declaró este viernes en La Rioja en el marco del juicio que lo investiga por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. "No soy el genocida que quisieron inventar", declaró ante el tribunal minutos después expresar su "solidaridad a la familia" de Pedro Olivera.

"No soy el genocida que intentaron inventar los grupos mediáticos tampoco soy el jefe del ejército que planearon estos poderes", se defendió el militar desde el banquillo tras advertir que "ningún subjefe del ejército de La Rioja está procesado o detenido por esto".

"Mi solidaridad a la familia Olivera. Todo ese sufrimiento de la familia Olivera termina donde empieza el sufrimiento de la familia Milani que injusta y arbitrariamente" es acusado, afirmó.

Durante su declaración, Milani repitió en varias oportunidades que está "orgulloso por todo lo que hizo" y sostuvo: "Jamás produje un daño a un argentino. Estoy de pie, seguro de mi total inocencia, vistiendo este uniforme con tanto orgullo que llevo desde los 12 años. Jamás lo deshonré".

"Yo sé para lo que está el Ejército", continuó. "Para defender al pueblo y a la patria, y la patria es el pueblo, el patrimonio real y cultural, pero al pueblo argentino sobre todo, ese que está sufriendo ahora la pobreza", manifestó.

"¿Quiénes son los que me denuncian? Estos poderes fácticos que manejaron y manejan al país y que ¡oh, sorpresa!, ellos y sus familias son los que han lucrado y enriquecido a la sombra de la dictadura militar. Hace falta nombrar a la familia Macri, a la familia Magnetto y tantos más", lanzó Milani en una de las partes más encendidas de su alocución.

Luego, el militar pidió permiso para leer una carta escrita por la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. "Querido César gracias por tu carta (...) sé que no es fácil el encierro, pero cuando un hombre es libre como vos no existen los muros, un abrazo, Hebe de Bonafini", leyó algo emocionado.

En ese momento se escucharon gritos y el juez debió interrumpir el proceso. "No voy a tolerar ningún tipo de manifestación, de lo contrario lo vamos a hacer sin público", expresó el magistrado. "Me voy a retirar y la foto de mi hermano desaparecido también", se escuchó gritar desde el fondo de la sala.

El ex jefe del Ejército es juzgado por el Tribunal Oral Federal de La Rioja por el secuestro y torturas que sufrieron en marzo de 1977 Pedro Olivera y su hijo Alfredo. En el proceso también están imputados el ex juez federal Roberto Catalán y el ex militar Alfredo Santacrocce.

Milani, que está detenido en Campo de Mayo, fue trasladado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y en medio de un fuerte operativo de seguridad un helicóptero de Gendarmería Nacional lo llevó al Regimiento Mecanizado de Infantería 15, donde quedó alojado hasta que vuelva a Buenos Aires.

