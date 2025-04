Otro 2 de abril y todo sigue igual, o peor

Se cumple otro 2 de abril que nos recuerda aquel de 1982, cuando se recuperaron transitoriamente los archipiélagos australes de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

Otro 2 de abril que nos muestra que la dirigencia política vernácula, siempre mira para otro lado, y solo se interesa por estos temas tan caros al sentir nacional cuando le son redituables de alguna manera.

De hecho, se continua sin un acto nacional, oficial, donde se rinda homenaje a los caídos en combate y a los Veteranos de Guerra seriamente, el que ocurra en el Cenotafio de la Plaza San Martin de la CABA será solo para los invitados oficiales; siendo Veterano de Guerra y sin figurar en las listas de acceso, no se podrá participar más que como observador, todo lo demás que se realice en el vasto territorio será por voluntad y esfuerzo de las ONG de estos últimos.

Otro 2 de abril donde a muchos les afloran sus miserias disfrazadas de honor y valentía, para alcanzar un protagonismo que nunca tuvieron. Se elevan como Veteranos de Guerra cuando la realidad los describe como que no salieron del continente, que no le vieron la cara al inglés, que no oyeron el silbido cortando el aire de los proyectiles de artillería enemiga, que no estuvieron espalda contra espalda combatiendo de verdad, que no saben del rugir de las explosiones. Todos estos son los que dicen ser algo que no son ni serán realmente, aunque ahora los Jueces sentencian que lo son. Ellos casi fueron, pero los que estuvimos en medio de aquellos combates casi no volvimos y muchos allá quedaron.

Otro 2 de abril para que la sociedad piense sinceramente qué hizo en todos estos años por la recuperación de esos territorios y si realmente sirvió. Se eligieron tantos Presidentes, diputados y senadores durante estos 43 años que no han hecho algo ni tímidamente bien, y como sociedad deberíamos rever esa parte y mejorar.

Por caso el Tratado de Madrid de 1990 sigue vigente y nadie siquiera esbozó la idea de darlo por tierra; el Presidente de entonces, Carlos Saul Menem, a modo de virrey para la corona británica, nos entregó con grilletes diplomáticos, y los legisladores aprobaron.

Otro 2 de abril donde montones de periodistas, pseudos y reales, recordarán aquellos aciagos días, sin realmente importarles si lo que expresan fue verdad o solo es su pasión visceral marcada por la ideología. Donde muchos de ellos sólo proseguirán con la abyecta idea de mistificar aquella guerra, sin atisbo de querer contar la verdad y ni qué decir de analizarla seriamente.

Otro 2 de abril marcado por actos llenos de un fervor patriótico que solo es manifestado a instancias de los que combatimos aquella guerra. Donde las autoridades del nivel que sean, en una gran parte, solo concurrirán por protocolo para mostrarse como compenetrados con el tema. Ser políticamente correctos, le dicen.

Otro 2 de abril que nos pondrá nuevamente en una transitoria vidriera a los que combatimos en 1982 al enemigo de siempre, para luego volvernos al cajón de la ignominia, como héroes de trapo, como títeres viejos. Momentos donde nadie quiere saber la verdad, pues ella rompe mitos, fantasías y hasta personajes que hoy son casi endiosados. Donde muchos seguirán con la cantinela de que donaron hasta un reloj de oro para la guerra y los estafaron. ¿Que deberán decir entonces aquellos compañeros míos que dieron su brazo, sus piernas o un ojo?

Otro 2 de abril en el cual se hablará, muy justamente, de los caídos en aquellos combates, pero se mantendrá en sordina a los caídos de la Post Guerra; no vaya a ser que se divulgue la tardía y pésima atención que por años se vino brindando en salud mental, y que provocó una gran lista de suicidios.

Al igual que con la salud física, donde el cáncer derivado, muy probablemente de la anterior, viene haciendo estragos. Un dato confirmado, en el primer trimestre del año 2025 murieron 50 Veteranos de guerra; a nadie de las autoridades políticas y/o militares parece conmoverlos esta realidad, salvo que haya alguna cámara.

Otro 2 de abril donde no se querrá mencionar que la obra social para los Veteranos de Guerra es casi una entelequia; donde los remedios son a costo de los propios Veteranos de Guerra, cuando las secuelas existen por exponer hasta la vida.

Otro 2 de abril donde hablar de la real post Guerra del Atlántico Sur está cuasi prohibido, donde poner nombres y apellidos de los responsables de tanto fárrago está mal visto, sean políticos, militares o periodistas, incluso pares Veteranos de Guerra.

Otro 2 de abril que mostrará más hipocresía que sinceridad, más falsas verdades que la honestidad brutal necesaria. Donde el seguir dibujando la cosa no hace más que romantizar todo lo hecho en 1982 y no hacernos cargo como sociedad de los resultados. Otro 2 de abril y la cosa sigue peor.

*Ex soldado Veterano de Guerra, autor de "Las dos heridas de Malvinas – La que provoco la guerra y la que la indiferencia social dejo (La post guerra de Malvinas 1982/2020)"