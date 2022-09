Power Skills y el poder del autoconocimiento para tu desarrollo laboral

El 93% de los empleadores asegura que las habilidades blandas son fundamentales al momento de decidir a quién contratar. Me sirve este dato, del informe de The Job Market Outlook para Graduados, para empoderar habilidades que no siempre son suficientemente conocidas y valoradas. Somos en esencia habilidades blandas que vamos reforzando con competencias más técnicas. Hablamos mucho de ellas, porque necesitamos exponerlas, sabiendo que son la puerta de entrada a un trabajo que todos necesitamos. Sin embargo, la evolución requiere de algo más. La información es poder, no lo negaré, aunque creo que es la auto-información la que nos dará velocidad cuántica en nuestra innovación, personal, laboral y social.

El mundo ha cambiado y las habilidades lo han hecho con él, y al igual que los espacios y trabajos se han vuelto líquidos por su conexión digital, nuestra forma de entender lo que hoy se valora en ese espacio también debe cambiar. Hasta ahora las soft skills se habían enmarcado en lo que hacemos: saber liderar, comunicar, trabajar en equipo, etc. Esta perspectiva deja de lado algo sumamente importante que es lo que somos, nuestra mentalidad y nuestra esencia.

Philip J. Hanlon, científico y académico acuñó un concepto que me parece rotundo: Power Skills. Habilidades de empoderamiento, las cuales construyen una sumatoria del saber, el hacer, las actitudes, los principios y los comportamientos que nos hacen mejores como un todo, que las partes por separado. Lo que hizo Hanlon fue sumar, al enfoque de hacer de la concepción tradicional de las soft skills, el ser y el sentir.

Las Power Skills, son así más integrales y humanas, y fundamentales a la hora de enfrentar el mundo laboral, ya que afectan a la productividad. Leo un informe que concluye, por ejemplo, que la capacitación en inteligencia emocional deriva en un crecimiento del 1484% en retorno de inversión para una empresa. Por lo que trabajarla afecta a todo el proceso, desde la toma de decisiones, trabajo en equipo, bienestar… desempeño. Y es sin duda, una Skill clave. Pero, antes de lanzarse a investigar cuáles son las skills más valoradas por las empresas para empezar a integrarlas a la brevedad, es fundamental hacer una pausa y reflexionar sobre las habilidades que ya poseemos. Dicha reflexión, siguiendo la línea del enfoque de las Power Skills, tiene que centrarse en nuestras actitudes, más que nuestras aptitudes.

El autoconocimiento es el primer paso y el que definirá nuestro camino. Tras la parte relativamente sencilla de identificar nuestras fortalezas y aspectos de mejora que influyen en nuestras aptitudes (hard skills), el reconocimiento y evaluación de nuestras actitudes requerirá algo más de esfuerzo, pues implica conectar con nosotros mismos, con quiénes somos.

Hacerlo en ocasiones genera tensión y produce imágenes desdibujadas. No parece fácil enfrentarse a un espejo, aunque lo sea. Todo es conciencia y elección. Y es bueno relajar la mirada para recuperar la naturalidad y encarar el análisis para la toma de decisión.

El autoconocimiento resulta de suma importancia. Mientras más información tengamos sobre nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestra mentalidad frente a diversos estímulos, mayor claridad tendremos de nuestras Power Skills. Dicho conocimiento es clave para tomar mejores decisiones en nuestra actual y futura situación laboral: ¿qué posiciones son más compatibles con mis habilidades? ¿cuáles necesito fortalecer? ¿qué puedo mejorar para obtener el trabajo que deseo?

No está de más decir que lo fundamental es tener el deseo de reinventarse, de mejorar y de aprender. Es una forma de crecer. Si no estamos dispuestos a enfrentar el cambio, con una mente abierta y flexible, y a reconocer el poder de estar en modo ON de aprendizaje, difícilmente podremos navegar con éxito la incertidumbre, ya no de los tiempos que vienen, sino de vivir.

La creatividad, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, la motivación y la empatía son algunas de las Power Skills más valoradas actualmente. Nunca es tarde para desarrollarlas.

*Por Javier Krawicki, co fundador de Nawaiam