¿Puede Colombia girar a la izquierda?

El domingo 13 de marzo marcó un hito histórico en la política colombiana. El candidato progresista Gustavo Petro obtuvo casi 4 millones y medio de votos y ganó en la consulta interpartidista del “Pacto Histórico”, equivalente a las primarias en Argentina, obteniendo casi 3 millones y medio más que Francia Márquez, quien quedó en segundo lugar en las internas del partido. Petro competirá el 29 de mayo contra Federico Gutiérrez, ganador de la interna de “Equipo por Colombia” y Sergio Fajardo quien resultó triunfante en la interna de la “Coalición Centro Esperanza” en la carrera presidencial.

El progresismo colombiano no solo exhibió números abrumadores en las internas presidenciales, por haber sido la coalición más votada, sino que también obtuvo 16 bancas en el senado un hecho histórico para un partido de izquierda en Colombia. “lo que se ve en las elecciones es que indudablemente hubo un pequeño giro hacia coaliciones de izquierda y de centro, y en ese sentido las curules que obtuvo el Pacto Histórico son significativas porque nunca antes en la historia de Colombia en el Senado de la república se habían obtenido 16 curules para un partido o una coalición claramente de izquierda, eso es significativo” aseguró el sociólogo Fabián Sanabria y agregó que el “gran ganador” de la noche fue Gustavo Petro y su coalición, debido “a la gran diferencia de votos de diferencia que tuvieron con respecto a las demás internas”.

El evidente perdedor del domingo 13 de marzo fue el Centro Democrático, partido al que pertenece el presidente Iván Duque, que pasó de tener 19 curules en el senado en las elecciones del 2018, a conseguir 14 bancas en estas últimas elecciones, pero el golpe no fue solamente en el congreso, el único candidato presidencial por el partido comandado por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, tras los resultados desfavorables que obtuvieron, decidió dar un paso al costado y apoyar públicamente a Federico Gutiérrez, ex Alcalde de Medellín. “Este año estamos presenciando la debacle del uribismo, debido a lo catastrófico de este gobierno, y estas circunstancias hace que la derecha quiera mimetizarse, Federico Gutiérrez es derecha extrema al igual que Álvaro Uribe, es la misma estrategia que usaron con Iván Duque”, afirmó Iván Cepeda, Senador por el Polo Democrático. Siguiendo con la línea de Cepeda el sociólogo Fabián Sanabria aseguró que “el Uribismo a pesar de que perdió sus buena curules se puede recomponer y no es evidente que carezca de un candidato fuerte para competir con Gustavo Petro en la Presidencia, porque Federico Gutiérrez viene de la misma corriente ideológica, eso demuestra que el uribismo no está muerto”.

Tal fue el golpe para el Uribismo en estas últimas elecciones que el propio Álvaro Uribe Vélez se responsabilizó por los pobres números que obtuvo el Centro Democrático, “disminuimos muchas curules, el principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mi reputación”, aseguró el ex Presidente quien cumplió arresto domiciliario en el 2020 por riesgo de obstrucción a la justicia por una causa que investigaba una “presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”.

Gustavo Petro fue el encargado de denunciar un posible fraude en el sistema de conteo de votos, según él faltarían 500 mil votos para la lista del Pacto Histórico, que, de comprobarse, podría asegurarle al progresismo dos o tres senadores más, “acabamos de verificar que se querían robar 500 mil votos a través de dispositivos de observación electoral que tenemos. Si el resultado del domingo ya era alentador, con estos números sería mucho más”, aseguró el Senador Iván Cepeda y explicó que solicitaron que se haga un reconteo debido a que “hay 29 mil mesas en las que se informó el día domingo que hay cero votos para el pacto histórico, eso suscito una reacción nuestra”.

Para las próximas elecciones del 29 de mayo, se estima que, según las encuestas, Gustavo Petro podría obtener una mayor cantidad de votos, aunque todavía está lejos de esos 10 millones de votos, más del 50% del escrutinio, necesarios para evitar una segunda contienda electoral que, según lo reflejado en este último sufragio, podría enfrentarlo con Federico Gutiérrez.

*Periodista. Desde Bogotá.