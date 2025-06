Qué es la "defensa revisionista", una propuesta para recuperar las Islas Malvinas

El 10 de junio es el día de la ‘Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico’, producto del aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos, que tuvo lugar el 10 de junio de 1829. Actualmente, la soberanía efectiva de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur se ve vulnerada por la ocupación militar y colonial británica, que abarca un 25% de nuestro territorio nacional.

El argumento central de este artículo es el diseño e implementación de una política de defensa revisionista, una condición fundamental y necesaria para recuperar la soberanía efectiva de nuestras Islas del Atlántico Sur. El corazón de esta propuesta radica en la necesidad de revisar el status quo en el Atlántico Sur vía el aumento de los costos que tienen los británicos para sostener su posición colonial y militar.

En tal sentido, para lograr este propósito, resulta clave la instrumentalización de la defensa nacional en la medida que es la única área gubernamental con la capacidad de generar preocupación y presión real en la potencia colonial que ocupa, nuevamente, el 25% de nuestro territorio.

Cómo recuperar las Malvinas: la defensa revisionista frente a la mirada "economicista"

Desde 1982 hasta la actualidad, la discusión sobre el rol de la política de defensa en la estrategia nacional para recuperar las Islas Malvinas ha estado esencialmente ausente en el debate político y público argentino. De hecho, cuando se intenta plantear la discusión sobre la recuperación de nuestras Islas del Atlántico Sur, se evade el debate con cuestiones asociadas a la necesidad de crecer económicamente, persuadir a los kelpers para que “voten con los pies” y otras diversas cuestiones económicas que permiten, con parcial elegancia y falsa racionalidad, patear la discusión hacia un futuro que le incumba a otros. Dicho de otra manera, estas aproximaciones permiten no hacerse cargo del desafío histórico e inmediato que tenemos por delante: el de recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El crecimiento económico y la estabilidad son componentes centrales de cualquier estrategia que tenga como objetivo central recuperar nuestras islas. Esto es una obviedad. No obstante, no son suficientes en sí mismos, ya que no inciden directamente sobre los fundamentos de la ocupación militar británica de manera contundente.

Argentina ya tuvo ciclos económicos muy exitosos reclamando el fin de la ocupación británica y aún así la potencia se mostró diplomáticamente inflexible (1880-1930). Nuestro país tuvo estándares de vida nada despreciables cuando los kelpers aún vivían en pésimas condiciones (hecho que comenzó a cambiar con los Acuerdos de Comunicaciones de 1971) y aún así la población implantada en Malvinas siguió funcionando como actor político de veto en las negociaciones entre Argentina y la potencia colonial (1966-1982).

La ocupación británica del 25% de nuestro territorio es esencialmente militar y esto, obviamente, repercute económicamente en Argentina. Pero una perspectiva economicista poco tiene para decir sobre posibles estrategias de recuperación. Para pensar una estrategia seria que tenga como objetivo volver a ejercer la soberanía efectiva sobre nuestras Islas Malvinas, es necesario examinar y analizar los fundamentos de esta ocupación militar y colonial.

Los fundamentos militares de la ocupación

En la Constitución Nacional de 1994 los argentinos nos propusimos como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de nuestros territorios vía el derecho internacional, lo que presupone el acuerdo con la potencia agresiva, ambiciosa y belicista que ocupa el 25% de nuestro territorio. A pesar de todos los desafíos que supone llegar a un punto de acuerdo con una potencia colonial de estas características, el principal obstáculo radica en que dicho actor no quiere sentarse en la mesa de negociación con la Argentina para ponerle fin a la situación colonial en el Atlántico Sur conforme a las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En otras palabras, esta potencia colonial quiere sostener un statu quo contrario al derecho internacional que, a su vez, se fundamenta en una estrategia político-militar asociada a lo que la Dra. Mariana Altieri conceptualiza como “aislamiento artificial”. Es decir, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGBIN) puede separar materialmente el territorio usurpado de cualquier tipo de vínculo fáctico con la Argentina. Esto implica que la potencia es capaz de sostener su posición militar en el Atlántico Sur sin requerir que la Argentina contribuya al desarrollo económico de las islas.

Ante este escenario, cualquier estrategia nacional que busque contribuir al cumplimiento del derecho internacional, de las disposiciones de la ONU y a ponerle fin al colonialismo en el siglo XXI, debe poder responder las siguientes preguntas: ¿Cómo hacemos para que el RUGBIN se siente a negociar con nosotros? ¿Cómo rompemos con el aislamiento artificial de nuestras Islas del Atlántico Sur?

El debate político argentino

De forma implícita, esta pregunta ha tenido diversas respuestas que fueron reflejadas en variopintas políticas gubernamentales. A modo de síntesis, podemos distinguir dos líneas de pensamiento dentro de las cuales, por supuesto, podemos encontrar matices y diferencias.

En primer lugar, aquella que sugiere que la Argentina debe ser deferente y cooperar militar y económicamente, bajo un esquema de paraguas de soberanía, con la potencia colonial que ocupa 25% de nuestro territorio. La premisa es que el RUGBIN recién va a acceder a negociar con la Argentina cuando ambos países sean socios estrechos y la Argentina sea un país desarrollado. Es decir, va a llegar un momento en el que ambos países vamos a ser tan ‘amigos’ que los usurpadores van a tener la buena voluntad de ponerle fin a la situación colonial y devolvernos la soberanía efectiva de las Islas del Atlántico Sur. Las administraciones de Menem, Macri y –sobre todo– Milei son las asociadas a esta línea de pensamiento, ligadas a una forma constructivista, benigna e idealista de ver las Relaciones Internacionales.

En segundo lugar, la posición que sostiene que cualquier cooperación militar y económica con la potencia ambiciosa, belicista y agresiva que ocupa 25% del propio territorio refuerza el statu quo favorable a dicho actor. La premisa de esta postura es que el RUGBIN va a sentarse en la mesa de negociación cuando los costos que tienen en sostener militarmente el statu quo sean superiores a los beneficios. Dicho de otra forma, la potencia colonial va a tener voluntad para ponerle fin a la situación colonial cuando los costos de no negociar superen los beneficios de mantener el statu quo territorial asociado a una postura diplomática no negociadora. En definitiva, esta línea de pensamiento es una forma realista de ver las Relaciones Internacionales, por lo que busca trabajar sobre el poder y los incentivos materiales que tienen los actores de la política internacional.

Defensa revisionista: siguiendo la línea de los costos

Dado que primero hay que aumentarle los costos a la potencia colonial, esta última línea de pensamiento necesariamente ve a la recuperación de las islas conforme al derecho internacional como la frutilla del postre. Es decir, esta se va a dar como parte final de un proceso político de mediano-largo plazo en donde la Argentina le eleve incremental y sostenidamente los costos a la potencia colonial. Ahora bien, ¿cómo le elevamos los costos al RUGBIN de forma tal que estos superen los beneficios que obtienen en mantener el statu quo militar y colonial? La única política capaz de liderar los esfuerzos nacionales hacia el logro de este objetivo es la defensa revisionista.

Dicho de otro modo, llevar adelante esta política es una condición necesaria para recuperar la soberanía efectiva de las Islas del Atlántico Sur dado que es la única que puede generar costos altos y dignos de atención de la potencia colonial. Esto es así en la medida que afecta directamente su capacidad de disuasión militar y le incrementa el riesgo que tiene a la hora de llevar adelante las actividades económicas ilegales que sostienen el aislamiento artificial de las islas.

La defensa revisionista busca organizar y diseñar el instrumento militar con el objetivo de modificar el statu quo territorial que se caracteriza por la ocupación militar británica de territorio argentino. Busca colocar a la defensa nacional como eje estructurante de su gran estrategia frente a la usurpación colonial del RUGBIN. Esto implica orientar los medios materiales, la infraestructura, los recursos humanos, la inteligencia, la logística, el adiestramiento, la doctrina y la organización del sistema de defensa hacia el Atlántico Sur.

La defensa revisionista: algunos interrogantes

¿La preponderancia de la defensa revisionista sugiere que la Argentina debe tener como objetivo recuperar militarmente las Islas del Atlántico Sur? No. De nuevo, el objetivo nacional es la revisión del statu quo en el Atlántico Sur vía el aumento de los costos que tienen los británicos para sostener su posición colonial y militar. Para lograr este propósito, resulta clave la instrumentalización de la defensa nacional en la medida que es la única área gubernamental con la capacidad de generar preocupación y presión real en la potencia colonial.

Este fundamento revisionista debe ser complementado con otras áreas importantes de gobierno –como la diplomática, la energética, la vinculada a la explotación de recursos naturales, la comercial/financiera, etc.–, pero es la defensa nacional la que debe estructurar la estrategia frente a la ocupación militar del RUGBIN. Como menciona el Profesor Juan Gabriel Tokatlián, la estrategia de la Argentina para recuperar las Islas del Atlántico Sur debe ser amplia e incluir lo que en 2014 denominó como “las cuatro D para Malvinas”.

¿Esto implica colocar al RUGBIN como rival y tener un vínculo confrontativo con dicho actor? Sí. Es una potencia colonial que ocupa ilegal e ilegítimamente nuestro territorio y que sostiene su posición militarmente. La Argentina es un Estado cuya soberanía es lesionada por una potencia colonial y eso es algo que nuestro país no eligió. La Argentina es un país defensivo-posicionalista, por lo que sus intereses en materia de seguridad internacional son su integridad territorial, su autodeterminación, su soberanía e independencia. Cualquiera que vulnere estos intereses va a ser considerado un como un rival. Los intereses de la Argentina son permanentes y claros, mientras que el surgimiento de rivales y aliados no constituyen una elección del país, surgen a partir de cómo cada actor del sistema internacional se vincula con estos intereses defensivos-posicionalistas.

Ahora bien, el fundamento revisionista supone un fuerte aumento de recursos públicos destinados a la defensa y un claro direccionamiento de la mayoría de estos recursos hacia la Patagonia Argentina. En este punto, el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa debe elevarse y colocarse como mínimo entre el 1,5% y el 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto es fundamental, ya que no es posible utilizar la defensa nacional para aumentar los costos de mantenimiento de la posición militar que tiene la potencia colonial en el Atlántico Sur si se destina menos de este porcentaje del PBI a la política de defensa.

En este punto, si se toma como base –poco ambiciosa para un país como la Argentina– un PBI de U$D600.000.000.000 millones, la inversión en defensa nacional se encontraría entre los U$D9.000.000.000 y los U$D12.000.000.000. Dos cosas deben mencionarse. Por un lado, asignar magnitudes en estos recursos implica aumentar radicalmente el nivel de inversión que la Argentina le otorga a la defensa. Por el otro, esto implica no solo una mayor atención política de la dirigencia a los temas de defensa, sino que también sugiere una ponderación de la defensa como una herramienta esencial para recuperar la soberanía efectiva en las Islas del Atlántico Sur y un claro acompañamiento de la ciudadanía.

En paralelo al fuerte aumento de recursos públicos destinados a la defensa, se debe fortalecer la presencia del instrumento militar en la Patagonia Argentina vía la creación y modernización de instalaciones militares y la adquisición de sistemas de armas núcleo. El objetivo ligado a este esfuerzo debe ser el de aumentar el peso geopolítico de la Argentina en el Atlántico Sur y cambiar la gravitación política de dicho escenario estratégico hacia una posición favorable al país austral.

Dadas las características geopolíticas, estratégicas y operacionales del mencionado escenario, resulta clave darle prioridad a la conjuntes y al equipamiento de la Armada de la República Argentina (ARA). Esto es así en la medida que la ARA es la piedra angular del instrumento militar en el Atlántico Sur y su objetivo debe incluir capacidades asociadas a la defensa de las costas patagónicas, la denegación del mar, el control del mar y la proyección de poder para presionar al RUGBIN por su ocupación colonial de territorio argentino.

En esta línea, se debe continuar con el financiamiento de las acciones que ya se vienen llevando adelante para fortalecer la presencia del país en el Atlántico Sur. Por ejemplo, la creación de la X Brigada Aérea en Río Gallegos, la creación de la Guarnición Militar Conjunta en Tolhuin Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la colocación del radar RPA-240 en Santo Domingo y del radar MTPS-43 en Trelew, el financiamiento y la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la reconstrucción de la Base Petrel para posicionarla como una base permanente de la Argentina en la Antártida.

En esta dirección se debe profundizar la política de defensa. En tal sentido, las adquisiciones de sistemas de armas núcleo utilizados para guerras convencionales también deben priorizar su orientación al Atlántico Sur. Entre otras cosas, deben colocarse en Río Gallegos aviones de combate polivalentes, debe recuperarse con urgencia la capacidad submarina y los medios aeronavales junto con el fortalecimiento de la flota de mar en todos sus aspectos. Los blindados del ejército deben adquirirse y se debe reforzar la presencia del Ejército Argentino en la Patagonia.

En definitiva, llevar adelante una política de defensa revisionista es una condición necesaria para recuperar nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Los objetivos revisionistas de la Argentina están fundamentados en el hecho de que nuestros intereses defensivos-posicionalistas se ven vulnerados por la ocupación militar de una potencia que nada tienen que hacer en nuestro territorio y perímetro de seguridad. La defensa revisionista es una política necesaria frente a un statu quo impuesto por la fuerza militar de una potencia colonial que, en la violación del derecho internacional, encuentra el fundamento para dominar a otros países y maximizar su poder.

(*) Ezequiel Magnani es internacionalista por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín, la UTDT y la Universidad Austral. Senior Fellow de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior.

Nota del autor: "Esta línea de investigación es financiada por el CONICET, organismo fundamental para incentivar, con recursos públicos, investigaciones y perspectivas que promuevan los intereses de la Argentina"

