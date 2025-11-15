Qué se espera de los cambios en el trabajo

La reforma laboral es presentada en su versión populista como un proyecto presionado por el sector empresarial para mejorar su rentabilidad a costa de los trabajadores. En esta miope y parcial visión, esa reforma no sería más que un capítulo del ajuste, palabra entendida como un perverso castigo aleccionador. Es fácil arrastrar gente detrás de esta interpretación; sin embargo, la finalidad de la reforma laboral es la opuesta. Su propósito es corregir deformaciones adquiridas en el tiempo y que finalmente han afectado negativamente a todo el conjunto social. Una legislación laboral que ha ido incorporando disposiciones que pretendían ampliar y proteger los derechos de los trabajadores, pero lo que ha logrado es desalentar la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico y la creación de empleo. La errada hipótesis de proteger el trabajo llevando a niveles imposibles el costo de despedir a un empleado implica un riesgo inabordable para las empresas, particularmente las pymes. Se dice que contratar a un trabajador es como adoptar un hijo, no por el sentimiento de felicidad, sino por obligarse a asumir un compromiso de por vida. De la misma forma juegan muchas otras disposiciones vigentes en la normativa laboral que regulan el trabajo y las relaciones con los empleadores. Allí están las vacaciones, los traslados, los horarios limitados, la restricción de la polifuncionalidad y la falta de adecuación a los avances tecnológicos. El unicato sindical y la imposición legal de la supremacía de las negociaciones colectivas sectoriales sobre los acuerdos de menor nivel son una rémora de la organización implementada por Juan Domingo Perón bajo la inspiración mussoliniana de la Carta del Lavoro.

¿Qué temas tratan los borradores de reforma laboral que están circulando? Básicamente se refieren a cuatro cuestiones principales:

1 - La desregulación de imposiciones que limitan la competitividad y encarecen la producción. Gran parte de ellas aparentan proteger al trabajador, pero en realidad reducen la productividad y finalmente afectan negativamente el salario real. La única forma de aumentar el poder adquisitivo del salario es el incremento de la productividad.

2 - La reducción del costo de despido y la sustitución de la indemnización por un fondo de cese. Algunos borradores lo plantean como una alternativa opcional si hay acuerdo de partes. Otros lo proponen como un cambio de régimen para todos. El fondo de cese se acumulará por aportes patronales, o también laborales, para solventar un ingreso durante el desempleo. Es el sistema aplicado en la Argentina en la actividad de la construcción y el utilizado en los Estados Unidos. Este país ha logrado sistemáticamente la menor tasa de desempleo en comparaciones internacionales.

3 - La prevalencia de los acuerdos empresariales sobre los acuerdos a nivel sectorial. Lo acordado a nivel colectivo sectorial suele ser un factor de desaliento para las empresas de menor tamaño, que son las que más empleo crean, pero que no están en condiciones de afrontar condiciones que acuerden las grandes empresas. La experiencia indica que el nivel de la negociación por actividad se apoya en parámetros macroeconómicos y políticos y no necesariamente en las conveniencias de los trabajadores y empleadores en cada caso. Los límites y las posibilidades de la propia empresa ponen razón a cualquier acuerdo laboral a ese nivel. Si este cambio se logra, será necesario establecer el mecanismo de conciliación y arbitraje entre las partes. La experiencia chilena indica la conveniencia de unificar la representación laboral en los delegados elegidos en la empresa, y que el árbitro, en caso de desavenencia, decida por la postura de una de las partes, sin mediar.

4 - La democratización sindical y la libertad de afiliación. Las propuestas bajo análisis coinciden en dar libertad de afiliación y que los aportes sean voluntarios y directos sin obligar a las empresas a constituirse en agentes de retención. Se limita la reelección de los dirigentes sindicales y se perfeccionan las auditorías.

La reforma deberá acompañarse por un cambio fundamental en el funcionamiento del fuero laboral. Su parcialidad y falta de equilibrio ha sido una rémora para el Poder Judicial. Hay propuestas sobre la eliminación de este fuero derivando su tarea al fuero comercial y civil. Este es otro frente que deberá encararse si se pretende acompañar la reforma con la necesaria seguridad jurídica.

* Director de políticas públicas en la Fundación Libertad y Progreso.