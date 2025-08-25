Hubo un día en que el ramen se volvió rápido, portátil y accesible: el 25 de agosto de 1958. Momofuku Ando lanzó en Japón el primer ramen instantáneo y cambió para siempre la cultura alimentaria de ese país. Por eso, en esta fecha se multiplican las acciones alrededor del plato más icónico de la cocina callejera japonesa.

Que el ramen sea tema global no es casualidad: el mundo consumió más de 123.000 millones de porciones de fideos instantáneos en 2024 según la World Instant Noodle Association, con China/Hong Kong como principal mercado.

Y si bien Argentina ocupa el puesto 53 en consumo, el ramen comenzó a sonar entre los consumidores locales no sólo en formato de comida instantánea. En Japón, la postal más romántica sigue siendo la del yatai: carritos nocturnos de madera donde se come al paso, codo a codo, bajo lonas transparentes. Ese espíritu —cercano y amistoso— es el que muchos proyectos fuera de Japón buscan recrear en clave local.

En la Ciudad de Buenos Aires, el ramen salió del nicho: cada vez hay más barras especializadas, versiones fast casual y cadenas que lo incluyen en propuestas de comidas callejera. Varios restaurantes japoneses ya anunciaron que lanzarán un yatai itinerante a partir del 25 de agosto, que durante una semana se irá desplazando diariamente por diferentes barrios, para que muchos puedan descubrirlo o volverlo a probar, incluso en carta renovada, con una nueva carta tonkotsu ramen u otras variantes con vapor, aromas y tazones humeantes.

El ramen une generaciones y culturas. Es la manera japonesa de invitar a todos a descubrir lo que más nos gusta de la cocina asiática.

Para Sergio Asato, curador y productor de contenidos asiáticos, un yatai no es solo un carrito de comida: “En Japón, sentarse en un yatai es algo de todos los días: gente charlando, compartiendo una mesita aunque no se conozca, comiendo bajo una lona en plena calle”.



