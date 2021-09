Javier Milei y Santiago Cafiero: esos raros peinados nuevos

Consultor y profesor universitario (UP, UNLZ, UCES, UAI). Autor del libro Píldoras de relaciones públicas. rrpproberto Más notas de Roberto Vilariño

La política argentina cada tanto nos sorprende con nuevos personajes. De 2019 a hoy, dos "cuarentenials" elevaron mucho su perfil, pasando a jugar en primera: Javier Milei y Santiago Cafiero.



Milei es un economista que se promueve a sí mismo como libertario y Cafiero es una suerte de progre de San Isidro, heredero de la dinastía que comenzó su abuelo don Antonio.



Si preguntásemos a la gente en la calle que es lo qué más recuerdan de ambos políticos, seguramente en el primer caso varios nos hablarán de su peinado poco convencional y en el segundo de sus ojos claros, su pelo largo y su look prolijamente desaliñado (muy diferente a la elegancia extrema de su abuelo).

¿Es el aspecto físico de los políticos una cuestión de relevancia? Sí y no. No y sí. Paso a explicarme...



Cualquier campaña de marketing o relaciones públicas busca posicionar algo en la mente de la gente. Ese algo puede ser un producto, un servicio, una marca, una organización, un lugar, un cambio de comportamiento o una persona.

En el caso de los políticos no escapan a las generales de la ley; ellos también necesitan campañas de posicionamiento porque cada cierto tiempo participan en elecciones. En este caso, Milei lo hará en las próximas y Cafiero estuvo a punto de ser candidato.



Ahora bien, el posicionamiento tiene dos aspectos bien diferenciados. Uno es la notoriedad (cuánto me conocen) y otro es el valor de imagen (cómo me evalúan).

Los peinados raros de Milei y Cafiero sin lugar a duda les sumaron notoriedad pero no agregaron valor de imagen. Esto último se acumula con buena gestión (algo de lo que el primero carece y el segundo lleva adelante con muchas críticas) y muy buena comunicación. Resumiendo, un particular aspecto físico (o cualquier otro atributo diferenciador) es una condición necesaria pero no suficiente.

Dentro de muy pocos días, cuando se celebren las elecciones primarias, develaremos si Milei tuvo una buena comunicación de sus ideas y eso se tradujo en votos. En el caso del Jefe de gabinete, tendremos que esperar para chequearlo.

Nota final: "Raros peinadas nuevos" es el título de una canción que Charly García compuso para su álbum Piano bar de 1984. El genial artista, como en muchas otras oportunidades, predijo aspectos del futuro de nuestro país con mucha anticipación.



¿Les parece una exageración? Busquen en YouTube el video original del tema. Charly aparece vestido de enfermero y... ¡Con barbijo!



Say no more.