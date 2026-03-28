Tan lejos, tan cerca

Después de un 2025 extenuante en el cual hemos sido convocados a las urnas en varias oportunidades, anhelamos la paz de los años pares que nos permitan algún respiro. En un contexto donde en tan solo unos días el Gobierno pasa de lo que algunos preanuncian como una reelección segura el año próximo a evidenciar una caída significativa en las encuestas de opinión pública, el escenario podría dejar desprevenido a más de uno. Más allá de que se presente como un lugar común la idea de un contexto signado por el vacío opositor, se han venido registrando algunos movimientos para tener en cuenta durante las últimas semanas. Así, sin dejar de atender al hecho de que algunos parecieran orientar sus esfuerzos en busca del “mejor outsider posible”, otros referentes de la dirigencia estarían priorizando centrarse en consensuar una propuesta programática con un enfoque alternativo, desde una visión que se proponga dar respuesta a desafíos pendientes planteados en torno a las dificultades actuales que atraviesa el país, y procurando trascender los límites de sus propios armados políticos con un criterio de apertura hacia otras voces del universo político.

Lo interesante es que se trata de un hecho en cierta medida novedoso desde la asunción del actual gobierno, y que contrasta con una actitud perezosa registrada en buena parte de una dirigencia que pareció apostar, al inicio de la actual gestión, a que tarde o temprano se produciría un cansancio en la opinión pública apelando a la baja expectativa de que “la cosa funcione”. Parece más sensato apelar a la exposición de alternativas que permitan reconocer logros de la actual administración, a partir de los cuales se presenten otras opciones en el ámbito de las propuestas de los distintos espacios.

En el universo peronista se ha planteado una convocatoria lanzada por Miguel Pichetto para conformar un “frente nacional capitalista productivo para recuperar el país” que pudiera presentarse como alternativa de cara a las elecciones de 2027, según señaló en una reciente entrevista concedida a la periodista Laura Serra de La Nación. Se trata de una propuesta que se presenta como un intento para trascender el ámbito del PJ e incluir a referentes de otros espacios tales como el PRO, la UCR y hasta algunos dirigentes que han acompañado la propuesta de La Libertad Avanza en un comienzo. Los pilares de la iniciativa se basan en el impulso a la obra pública, la industria nacional, el trabajo y la mejora de los salarios, asumiendo como premisa la adopción de un enfoque capitalista moderno.

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Mientras tanto, el actual gobernador bonaerense procura expandir el radio de acción del Movimiento Derecho al Futuro con un programa que se propone extender a distintos rincones del país, a través de una convocatoria que pretende traspasar los límites del peronismo para incluir a otros sectores de la oposición.

Desde otra vereda, Mauricio Macri enfatizó nuevamente su perfil colaborador con el gobierno tras afirmar que “el PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”. Cabe destacar que, desde el espacio de Provincias Unidas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó entreabierta la posibilidad de confluir en un armado que integre al PRO.

En otro orden de cosas, en el seno de la actual administración se verifica cada día con más claridad la intención de la vicepresidenta de ocupar un rol de relevancia en el tablero. El despliegue de una agenda federal, que busca contrastar su presencia en el interior del país con el reclamo por la ausencia del Presidente por esos lares, le permite capitalizar esa ventana de oportunidades para profundizar su perfil opositor. Sumado a ello, Victoria Villarruel no vaciló en salir en defensa del perfil proteccionista que el titular de la Casa Blanca se propone imprimir a su administración, luego del revés propinado por la Corte Suprema al gobierno norteamericano. Esta postura contrasta con la visión aperturista que defiende el líder libertario, sin perjuicio de las relaciones carnales que procura sostener con el presidente Trump. Si bien la actual titular del Senado no habría cerrado la puerta a una eventual candidatura para el año próximo en un convite que se planteó desde un sector del PJ, según trascendió de sus conversaciones con distintos dirigentes durante su visita a La Rioja, conviene atender al hecho de que, en base a los registros obtenidos a través de las tendencias que se desprenden de diferentes sondeos, la disputa con el primer mandatario habría hecho mella en su consideración popular. No obstante, estudios recientes como el de CB Global Data dan cuenta de que, en un escenario que contemple una eventual candidatura de Villarruel, la vice tendría una intención de voto del 5%, una cifra menor, pero, al mismo tiempo, suficiente para dificultar una victoria de Javier Milei en primera vuelta en su búsqueda de la reelección, y que lo obligaría a ingresar a un balotaje.

Si el hastío de la opinión pública con una dirigencia que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y se ha mostrado incapaz de traducir las demandas ciudadanas en una administración adecuada de los recursos públicos da lugar a que, de una buena vez, no se ponga el carro delante del caballo y el foco se centre en la generación de consensos en base a contenidos programáticos y en la búsqueda de denominadores comunes por encima de las banderas partidarias, tal vez podamos decir que hemos evidenciado algún signo de madurez. Sería un gesto de humildad en favor de avanzar en la adopción de las tan aclamadas y, al mismo tiempo, postergadas políticas de Estado. Los paradigmas de referencia no están tan lejos. Basta con mirar las experiencias de algunos de nuestros países vecinos. Queda un largo camino por recorrer, teniendo en cuenta que tres de cada cuatro encuestados considera que la oposición está poco (21%) o nada preparada (53%) para gobernar el país y desaprueba su actuación, según se desprende del último sondeo realizado por la consultora QSocial.

Reconfiguración de alianzas, despliegue territorial e implementación de agendas diferenciales con un enfoque que sintonice con las demandas ciudadanas insatisfechas constituyen apenas algunos signos incipientes de un sector de la dirigencia que se muestra en búsqueda de un modelo alternativo al que se propone desde el oficialismo nacional. Se trata de aproximaciones muy preliminares que están bien lejos de constituir una propuesta programática definida. No obstante, así como muchos nos hemos visto sorprendidos por la velocidad con la que irrumpió Javier Milei en el escenario (los que “no la vimos”), conviene prestar atención a la evolución de la dinámica del contexto político. La sorpresa igualmente siempre está garantizada en un país que no da tregua. El tiempo dirá si se trata de meras insinuaciones o de una búsqueda genuina de una nueva hoja de ruta.

*Sociólogo (UBA), máster en Ciencia Política (Universidad de Barcelona). Analista de opinión pública.