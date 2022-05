Están destruyendo el país

Hay quienes opinan que la interna que sostiene el partido gobernante (Frente de Todos), hoy en día lo está autodestruyendo y de paso al País también (declaraciones del Presidente de la Cámara Argentina de Comercio – Mario Grinman).

Esperemos que las predicciones puestas de manifiesto en primer lugar se concreten lo antes posible porque el partido gobernante ha llevado a la ruina total a nuestro País. En otras palabras, nuestro País ya se encuentra en ruinas, esencialmente por las políticas del Frente de Todos. Nunca se ha llegado a situaciones tan graves como la presente, mencionando sólo la indigencia, la pobreza, la inflación y la inseguridad.

En nuestra opinión se trata de un plan deliberado con la finalidad de sumir a la Argentina en el fracaso, pero al mismo tiempo para que pueda ser manejada por un grupo de ideólogos que carecen de principios éticos y morales, de educación, de cultura, de valores esenciales, de respeto a las instituciones y a la Constitución Nacional.

¿Larga vida a la inflación?

En nuestro País todo está “regalado” si se lo compara con los precios en Euros o dólares existentes en otros países. No es necesario prueba o demostración alguna. Sólo basta escuchar a los turistas que transitan por la calle Florida en nuestro centro porteño.

Hoy se llena el tanque de combustible de un auto con 20 dólares, se almuerza o cena en un restaurant de primer nivel con 15 dólares por persona, se hace una compra importante de supermercado para 15 días con 50 dólares, un profesional médico cobra menos de 10 dólares su consulta, etc, etc.

En Argentina los precios de los bienes no están caros sino que a nuestro entender están regalados, en comparación con otros países.

Lo que ocurre es que los valores antes señalados significan porcentajes importantes de un sueldo, de un ingreso de un profesional independiente, de una pensión, de una jubilación, etc.

La Argentina siempre en el camino equivocado

Los asalariados no ganan nada y los independientes no tienen margen para incrementar el importe de sus servicios, sus honorarios, los bienes que producen, etc.

Todo esto ocurre porque más de la mitad del País no produce nada y teniendo en consideración esa baja productividad, se alienta a que más personas vivan del Estado porque pertenecen a él o porque le dan un subsidio.

La poca producción existente es castigada en forma permanente por el Ministerio de la Producción, porque no permiten el ingreso de insumos para ello. La falta de insumos a su vez repercute en la inflación y en la seguridad. Es notorio el alza de precio de los bienes por la baja productividad, ésta se debe a la falta de insumos importados y el robo de bienes se verifica por la prohibición de importar, entre otros aspectos (por ejemplo neumáticos, baterías, celulares, vehículos que luego terminan en desguace, televisores, zapatillas, camperas, etc).

No hay forma que en este esquema se cree empleo genuino porque nadie quiere hacer inversiones. Todo proyecto que se inicie transita al fracaso porque le hacen la vida imposible los que tienen que dar habilitaciones, sindicatos, la Afip, la Agip, Arba, los empleados que se toman de la ley laboral para hacer la industria del Juicio, los organismos públicos que tienen que intervenir para cualquier movimiento que haya que realizar, etc, etc.

Martín Guzmán ante empresarios: FMI, inflación, tasas de interés y salarios

Concretamente, si no se hace nada, vamos derecho a hundirnos en un precipicio con final de impacto asegurado. Es necesario que cada uno de los Argentinos tenga la voluntad de poner orden de todo tipo en el País. La justicia es esencial para ello, porque se necesita que haga cumplir la ley en tiempo oportuno, terminando con la corrupción y los delincuentes en forma inmediata.

Opinamos que se debe hacer algo en forma inmediata si queremos que la Argentina retome el 7mo lugar en la posición mundial al cabo de los próximos 20 años. La oposición en particular debe presentar un plan serio de como resolver esta cuestión. Se necesitan cambios sustanciales y de fondo, no soluciones mágicas ni de simple consenso como pretenden tibiamente algunos.

La oposición debe acordar la creación de una Mesa de Economistas para que en 60 días tengan desarrollado claramente el Plan de Reconstrucción Económico Nacional que se deberá poner en marcha apenas asuma el nuevo Gobierno.

* Teodoro Kreckler y Adalberto Russo, abogados y Cofundadores de la Organización de la Sociedad Civil República Unida.