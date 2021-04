Tik Tok, Fake news y el imparable pulso tecnológico

En las últimas horas se viralizó contenido referido a que seis hombres crearon un video de Tik Tok en el que alentaron a otros a cometer agresiones sexuales el 24 de abril. Millones de usuarios de redes sociales han visto o compartido reacciones a la amenaza en Tik Tok, Instagram, Facebook y Twitter. Sin embargo, nadie pudo encontrar el video ni evidencia alguna de la amenaza. “Si alguien tiene planes para el 24 de abril ¡¡¡¡no salga!!!! Hay hombres que están planeando un día nacional de la violación ¡¡¡Quedate adentro!!!” se lee en una imagen compartida en Facebook.

Tik Tok es la aplicación con más de 2.000 millones de descargas y 1.000 millones de usuarios diariamente. Es una red en la que niños y adolescentes tienen su propio espacio, sin intromisiones ni supervisión parental, ya que no la comparten con sus padres. Un claro ejemplo de cómo la globalización permite voltear fronteras cooptando la atención de los individuos a toda hora y en cualquier lugar, que no reconoce regulación. Un claro ejemplo de que cualquiera puede decir y afirmar cualquier cosa, sin sustento alguno, de la misma forma que lo hacen los “haters”. Las comunidades impulsan información, en este caso sumamente sensible, convirtiéndola en una fake news con más de 30 millones de publicaciones. Millones de usuarios en plataformas de redes sociales y WhatsApp, en decenas de países, en comunidades, escuelas y universidades se hicieron eco y reaccionaron.

Definitivamente las cómodas y accesibles posibilidades que brinda la tecnología para suplantar identidad o mantener el anonimato son un combustible necesario para, como posiblemente sea este caso, construir una noticia falsa que se distribuya con un 70 % más de probabilidades de ser replicada que una noticia verdadera. Normalmente las fake news se difunden viralmente mediante ‘bots’ pero el problema no son los bots, son las personas. La novedad, la emergencia y las emociones que provocan son las claves de la viralización de las noticias falsas.

Tik Tok utiliza inteligencia artificial para ofrecer contenido a los usuarios en función de sus patrones de navegación y gustos, esto puede llevar a los algoritmos a ofrecer contenido sugerente, abusivo, violento o sexualmente explícito. Mensajes de depredadores sexuales, crueldad animal y autolaceración son sorprendentemente fáciles de encontrar. Definitivamente se han convertido en un imán para pedófilos, insultos, racismo, discriminación y violencia.

Esto no ha impedido que los usuarios de las redes sociales difundan sus miedos entre sus seguidores. La mayor parte de la discusión tuvo lugar en Tik Tok, donde #april24 tuvo más de 30 millones de visitas y más de mil videos al momento de la publicación. La gran mayoría de esos videos contenían advertencias asociadas “al reto”. Algunas publicaciones aconsejaban a las mujeres que se quedaran en casa, viajaran en grupos y portaran armas para defenderse, mientras que otras emitían amenazas a quienes pudieran cometer agresiones. Integrantes de fuerzas de seguridad participaron en la tendencia publicando videos que amenazaban a los posibles agresores con arrestos y detenciones. Tik Tok confirmó en un comunicado que no encontró el supuesto video original. Por el momento todo indica que el video de Tik Tok para agredir sexualmente a mujeres y niños el 24 de abril no existe.

Las fronteras son flexibles, en realidad no existen y esta problemática queda en evidencia cuando Tik Tok no puede accionar contra un 'depredador de niños'. Tik Tok declara tener un equipo de 10 mil moderadores en 20 países. Una nena de 14 años denunció a un usuario y sus comentarios, sin embargo, Tik Tok tardó más de cuatro días en tomar medidas bastante tibias para el caso. Tik Tok confirmó que los empleados de la sede china son los encargados de tomar decisiones clave respecto de bloquear a un usuario o no. En la misma línea, también se convirtió en una fuente de videos pro-anoréxicos. Las pautas de la comunidad de Tik Tok prohíben el contenido que busca promover o glorificar los trastornos alimentarios, y la compañía dice que dichos videos son eliminados. Pero es evidente que existe una enorme cantidad de videos deliberadamente crueles que les dicen a los adolescentes que se “mueran de hambre” y restrinjan sus dietas con total liviandad.

Finalmente la mayoría de las redes sociales incluido Tik Tok, exigen que sus usuarios tengan una edad mínima de 13 años, nuestros sondeos indican que en algunos casos los niños se inician a los 6 años. Lamentablemente nuestro análisis nos obliga a dejar en claro que este nuevo ecosistema que nos lleva por delante adolece de rigurosidad, medidas de control y regulaciones.

Especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y de negocios.