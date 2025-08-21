Tres respuestas útiles de una tributarista sobre la exportación de servicios

En los últimos tiempos se ha facilitado la cobranza de las exportaciones de servicios a los freelancer argentinos, ya que, hasta 36.000 dólares anuales, no se debe liquidar en pesos y pueden ingresar las divisas en dólares directamente a la cuenta en dólar del contribuyente

Aseguran que, “recibir dinero del exterior sin comisiones ya es posible con cuentas en dólares y euros”

Las actividades beneficiadas con el ingreso de 36.000 anuales en dólares sin liquidar en mercado de cambio son:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mantenimiento y reparaciones

Servicios de construcción

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de informática

Servicios de información

Cargos por el uso de la propiedad intelectual

Servicios de investigación y desarrollo

Servicios jurídicos, contables y gerenciales

Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas

Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos

Servicios relacionados con el comercio

Otros servicios empresariales

Servicios audiovisuales y conexos

Otros servicios personales, culturales y recreativos (incluye Otros servicios de salud)

¿Qué impuestos paga la exportación de servicios?

Esta actividad está exenta en IVA y en ingresos brutos. Los monotributistas pueden exportar servicios, mientras no se pasen de la facturación máxima del último tramo de monotributo.

En caso de que el contribuyente sea responsable Inscripto en IVA, deberá pagar el impuesto a las ganancias en las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales como cualquier venta, al tipo de cambio del día de la emisión de la factura E.

Como preparar el talento en la era de la IA

Como beneficio adicional, en estos últimos meses, los bancos bajaron sustancialmente las comisiones. Vale señalar que antes cobraban un cargo fijo cada vez que entraba dinero del exterior, ahora algunos ya no cobran comisión, otros, lo han ajustado a un porcentaje del monto que entra.

Una facilidad que se abrió en los últimos tiempos para exportar servicios es que no hay que anotarse en aduana como exportador, salvo que la exportación sea de bienes

1) ¿Hay que tener despachante?:

No es necesario.

2) ¿Cómo se cobra?

Para cobrar se debe girar por transferencia desde el exterior, avisar al banco para que te indiquen como tu cliente debe hacer la transferencia, cuando llegue el dinero el banco te pedirá copia de la factura E, esto es indispensable para que entre el dinero al país.

La entrada de divisas debe ser dentro de los 20 días de la emisión de la Factura E.

3) ¿Cómo se factura?

Su facturación se emite con factura E, si se factura en dólares, el sistema agrega el tipo de cambio del dia. Se debe detallar a quién se vende, nombre, dirección y país.

(*) Tributarista,