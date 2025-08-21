Tres respuestas útiles de una tributarista sobre la exportación de servicios

En los últimos tiempos se ha facilitado la cobranza de las exportaciones de servicios a los freelancer argentinos, ya que, hasta 36.000 dólares anuales, no se debe liquidar en pesos y pueden ingresar las divisas en dólares directamente a la cuenta en dólar del contribuyente
Aseguran que, “recibir dinero del exterior sin comisiones ya es posible con cuentas en dólares y euros”
Las actividades beneficiadas con el ingreso de 36.000 anuales en dólares sin liquidar en mercado de cambio son:
-
Mantenimiento y reparaciones
-
Servicios de construcción
-
Servicios de telecomunicaciones
-
Servicios de informática
-
Servicios de información
-
Cargos por el uso de la propiedad intelectual
-
Servicios de investigación y desarrollo
-
Servicios jurídicos, contables y gerenciales
-
Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas
-
Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos
-
Servicios relacionados con el comercio
-
Otros servicios empresariales
-
Servicios audiovisuales y conexos
-
Otros servicios personales, culturales y recreativos (incluye Otros servicios de salud)
¿Qué impuestos paga la exportación de servicios?
Esta actividad está exenta en IVA y en ingresos brutos. Los monotributistas pueden exportar servicios, mientras no se pasen de la facturación máxima del último tramo de monotributo.
En caso de que el contribuyente sea responsable Inscripto en IVA, deberá pagar el impuesto a las ganancias en las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales como cualquier venta, al tipo de cambio del día de la emisión de la factura E.
Como preparar el talento en la era de la IA
Como beneficio adicional, en estos últimos meses, los bancos bajaron sustancialmente las comisiones. Vale señalar que antes cobraban un cargo fijo cada vez que entraba dinero del exterior, ahora algunos ya no cobran comisión, otros, lo han ajustado a un porcentaje del monto que entra.
Una facilidad que se abrió en los últimos tiempos para exportar servicios es que no hay que anotarse en aduana como exportador, salvo que la exportación sea de bienes
1) ¿Hay que tener despachante?:
No es necesario.
2) ¿Cómo se cobra?
Para cobrar se debe girar por transferencia desde el exterior, avisar al banco para que te indiquen como tu cliente debe hacer la transferencia, cuando llegue el dinero el banco te pedirá copia de la factura E, esto es indispensable para que entre el dinero al país.
La entrada de divisas debe ser dentro de los 20 días de la emisión de la Factura E.
3) ¿Cómo se factura?
Su facturación se emite con factura E, si se factura en dólares, el sistema agrega el tipo de cambio del dia. Se debe detallar a quién se vende, nombre, dirección y país.
(*) Tributarista,