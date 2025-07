Aseguran que, “recibir dinero del exterior sin comisiones ya es posible con cuentas en dólares y euros”

En un contexto de creciente trabajo remoto y exportación de servicios, cada vez más argentinos buscan alternativas seguras y eficientes para cobrar en moneda extranjera.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Manuel Beaudroit, quien comentó que, “hoy la gente tiene la posibilidad de acceder a este tipo de servicio a través de las monedas estables”, al explicar cómo los usuarios argentinos pueden recibir dinero desde el exterior. A través de Velo, plataforma de servicios financieros digitales, se ofrece una solución simple: “Le permitimos tener una cuenta en dólares y otra en euros a su nombre para poder cobrar desde Estados Unidos o Europa”.

Este sistema permite que el dinero se reciba en forma de USDC (una stablecoin vinculada al dólar) y que esté disponible “casi en tiempo real y sin ningún tipo de comisión”.

Transferencias internacionales, sin fricción

Uno de los principales beneficios del servicio es la simplicidad del mecanismo: “Tenés los datos de tu cuenta, se los compartís a la contraparte, hacés una transferencia y lo recibís en USDC”, explicó Beaudroit. La acreditación es inmediata y el dinero queda disponible para usar desde la app.

En cuanto a la conversión, “hoy, por ejemplo, está el tipo de cambio 1,17: te envían 1,17 euros y se te acredita 1 USDC”, indicó. Además, no es necesario realizar ningún trámite extra para operar con estas cuentas.

Sin comisiones ocultas ni fees mensuales

Ante la consulta sobre posibles cargos por recibir dinero, el entrevistado fue claro: “Recibir dinero del exterior en dólares o en euros es gratis, no tiene ningún tipo de comisión”. Incluso, el sistema permite gastar esos fondos directamente: “Podés pagar con QR interoperable en Argentina, con PIX en Brasil o con tarjeta internacional”.

Y respecto a la liquidación, Beaudroit aclaró: “Recibís 1000 dólares, obtenés 1000 USDC. No hay comisión. Y después, cuando los liquidás, es al precio más alto del mercado”. El tipo de cambio actual ronda los 1.211 pesos por USDC, lo que mejora el rendimiento frente a otras plataformas.

¿Cómo se sostiene un modelo sin comisiones?

La sostenibilidad del modelo se basa en el volumen y la oferta de servicios integrados. “No es que lo hacemos por beneficencia”, dijo Beaudroit. “Cuando bajás los precios, empieza a haber más negocio. Nosotros ganamos por otro lado”. Velo ofrece pagos de servicios, transferencias, recargas y otros productos que permiten diversificar los ingresos.

Además, no hay cargos fijos: “No tiene ningún tipo de costo de mantenimiento mensual”, remarcó.

Un sistema pensado para trabajadores remotos

La solución apunta especialmente a freelancers y trabajadores que cobran desde el exterior. “Es una excelente forma para quien necesita recibir pagos del exterior”, enfatizó Beaudroit. El modelo resuelve uno de los grandes problemas de quienes exportan servicios: recibir su dinero sin perderlo en comisiones ni pasar por múltiples intermediarios.

Para cerrar, Beaudroit remarcó que gracias a la interoperabilidad con sistemas locales como QR en Argentina o PIX en Brasil, el usuario puede “gastar de forma inmediata, tanto local como internacionalmente”, sin necesidad de convertir manualmente ni esperar días para la acreditación.