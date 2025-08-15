SUBE: el Palacio 6 de Julio abrirá el viernes y sábado para activar la Tarifa Social para personas mayores de 70 años

La Municipalidad de Córdoba abre sus puertas el viernes y sábado, de 8 a 16 para facilitar la activación de la Tarifa Social para personas mayores de 70 años.

Tarjeta SUBE

A los beneficiarios se les realizará la entrega de la tarjeta SUBE para abonar el transporte con sus 40 pasajes mensuales gratuitos.

¿Cómo hacer el trámite?

"Quienes aún no posean su tarjeta SUBE podrán acudir al Palacio 6 de Julio con DNI en mano. Aquellos que ya la hayan retirado no precisan asistir presencialmente: recomendamos activar su beneficio anunciando al chofer del colectivo antes de abonar que desean activar la Tarifa Social para personas mayores de 70 años. También desde celulares que posean tecnología NFC, directamente desde la aplicación de SUBE", indica un comunicado oficial.

"El usuario que cuente con la Tarifa Social Federal podrá mantenerla en conjunto con los abonos municipales: primero se utilizan los 40 pasajes gratuitos locales de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años; una vez agotados se aplica el descuento del 55% correspondiente al beneficio nacional para los siguientes viajes", agrega el texto.

Además precisa que "la Tarifa Social para personas mayores de 70 años continuará vigente en la tarjeta Red Bus hasta el 31 de agosto" y "quienes posean crédito en la tarjeta luego de esa fecha la podrán seguir utilizando".

Días y horarios para retirar la Tarjeta SUBE

También de lunes a viernes es posible retirar la SUBE y activar el beneficio en los siguientes puntos:

• Boleterías 40 y 41 de FAM, ubicadas en la Terminal de Ómnibus T1, de 8 a 18.



• Boletería 45 de Coniferal, en la Terminal de Ómnibus T1, de 9 a 16.



• Boletería 85 de Tamsau, en la nueva Terminal de Ómnibus, de 9 a 16.



• Boletería 86 de SíBus, en la nueva Terminal de Ómnibus, de lunes a jueves de 9 a 16.30 y los viernes de 9 a 15.30.