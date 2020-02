Carlos Leyba: "Macri es una persona de poca lealtad con sus exfuncionarios"

Carlos Leyba, economista y uno de los arquitectos del Pacto Social de 1973, citado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su paso por Cuba, fue entrevistado por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia y se refirió a los errores y descordinaciones que hubo entre Mauricio Macri y su gabinete durante su gestión.

—En la gestión anterior, la de Mauricio Macri, hubo varios ex alumnos suyos universitarios. ¿Qué no aprendieron bien de sus enseñanzas?

—Es lo que hablábamos recién sobre los teóricos y los prácticos de la política. No es trasladable la experiencia privada de CEO al sector público. No es así. Cuando un funcionario público despide a alguien, resuelve un problema, pero genera inmediatamente otro: el desempleo es un problema público. En cambio, cuando un empresario privado despide a alguien, mejora sus cuentas. No son las mismas miradas. La del hombre público es una visión totalizadora.

—¿Y el académico?

—No se puede desconocer el conocimiento teórico de Federico Sturzenegger. Pero el mismo Lucas Llach, en un reportaje notable, reconoce que aprendieron que no era tan fácil manejar el tipo de cambio. El sufrimiento del país no es lo más criterioso como método de aprendizaje.

—¿Riesgo que también le cabe a Martín Guzmán?

—Guzmán es un hombre de la investigación operativa. Se dedicó a un problema concreto que es la deuda externa, que tiene más de negociación. Es un especialista.

—Mientras que Sturzenegger era un teórico general de macroeconomía.

—Uno bien formado por los lugares donde estudió y enseñó. No conozco mucho de la trayectoria de Guzmán. Sé que es un hombre sensato, moderado, entusiasta. Tengo entendido que acaba de ganar una cátedra de una universidad argentina muy importante, la de La Plata, cátedra que tuvo Daniel Heymann, uno de los grandes economistas argentinos, lo cual habla de sus méritos.

Carlos Leyba: "No sé si Kicillof, Guzmán y Kulfas son realmente peronistas"

—¿Macri fue peor gobernante que De la Rúa?

—El gobierno de De la Rúa fue muy corto y navegó en los extremos. Se llegó a la situación patética de Carlos “Chacho” Alvarez buscando a Domingo Cavallo y queriendo ser el jefe de Gabinete después de haber dejado desguarnecido totalmente al gobierno, lo que no habla de mucha convicción en materia de concepciones económicas. José Luis Machinea tiene poco que ver con Ricardo López Murphy, y ellos no tienen nada que ver con Cavallo.

—En la UCR coexisten distintas miradas económicas.

—Hay una ausencia absoluta de pensar en términos concretos la realidad del país. Es conocido el refrán que dice “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. En las cátedras de muchos países enseñan cosas que no hacen. Si hablamos de los subsidios a la industria automotriz en los Estados Unidos durante la década de 2000, los números sorprenden: hubo un 50% para la General Motors para una inversión de mil millones de dólares.

—¿El salvataje?

—Y no es el único caso. La mitad de la planta de energía solar de Tesla, de Elon Musk en California, fue financiada con donaciones del gobierno. BMW hizo una licitación en Alemania para ver dónde se instalaba, buscando quién le pagara más. El mundo hace eso y está muy bien. La Comunidad Europea paga el 30% de las inversiones de quienes se instalen. Existe un crédito del Banco Europeo a diez años al 4%, con todos los adicionales que usted quiere en materia de instalaciones. Respecto del desarrollo, el mundo invierte y hace cosas.

Leyba: "No creo que exista ningún país como la Argentina, con 45 años de continua decadencia"

—Sobre el gobierno de Macri dijo: “No se trata de ser malos, sino idiotas”.

—Lo que dijo Macri en sus vacaciones respecto de los funcionarios, que les advertía que no hicieran lo que se hizo (tomar deuda en exceso), habla de alguien que no mandaba. Y lo describe como una persona de muy poca lealtad.

—Sobre el macrismo usted también dijo que “son ignorantes”. ¿La soberbia es una forma de ignorancia?

—Muchas cosas solo se explican en términos de desconocimiento.

—¿El desconocimiento sería el de Macri, al generar una descoordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía?

—No sé quién tomó la decisión en última instancia. El operador fue Federico Sturzenegger. Habían hecho la denuncia penal por el dólar futuro. Sabían que era un problema grosso, y lo toleraban.

—Cuentan que Macri estaba obsesionado por sacar el cepo el primer día.

—Fue un gesto de ignorancia y soberbia liberar el cepo sin esperar razonablemente tres meses. Hubiera sido exactamente lo mismo, y sería una práctica usada añares en la Argentina. Así se hubiera evitado esa expansión monetaria colosal que produjo de entrada el gobierno de Macri.

—También se refirió a algo que une a Mauricio Macri con Hugo Moyano: el vínculo de política y fútbol. En su caso la lógica de priorizar el equipo sobre el plan.

—Me causa sorpresa la gente que habla de teoría del fútbol todo el tiempo, no puedo entender lo que dicen. Más allá de ello, es un esfuerzo inútil eso de un equipo sin plan. La legitimidad de calidad de un gobierno implica poseer un plan.

Carlos Leyba: "La pobreza no se resuelve dándole dinero a la gente, es un mal diagnóstico"

—¿Cómo sería la economía hoy si el peronismo no se hubiera unido y Macri hubiera sido reelecto?

—Los problemas graves existían. El sorprendente triunfo en las PASO de Alberto Fernández provocó espanto en las personas que operan en los mercados financieros. Si no hubiera ocurrido eso, el espanto hubiera sido menor. Pero el problema de la deuda estaría igual, seguramente con un tipo de cambio un poco más bajo. El triunfo de Alberto Fernández provocó temor, pero los problemas reales de la economía estaban.

—¿Prefiere esa pérdida de valor pero que hubiera cambio de gobierno, porque, como dice Guillermo Calvo, el economista argentino de Columbia, el peronismo puede resolver los problemas más estructurales?

—Tengo un diagnóstico mucho más pesimista. El pez se pudre por la cabeza. En la Argentina, las corrientes del pensamiento económico, dejando de lado las de la izquierda revolucionaria, tienen una coincidencia notable: es importante separar la macro de la economía real. Hablar de la macro como primer tema alude a la inflación y al ordenamiento fiscal. Ambas cosas son necesarias pero no son suficientes.

