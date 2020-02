Carlos Leyba: "La pobreza no se resuelve dándole dinero a la gente, es un mal diagnóstico"

El economista Carlos Leyba cree que existen muchos puntos de "no retorno" en la República Argentina sobre los que es neceesario trabajar de forma urgente. "Sigo pensando que la Argentina del futuro es posible, aunque existan puntos de no retorno", dijo al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia. "Así como en materia ambiental es preciso hacer algunas cosas ya, también hay puntos de no retorno en la Argentina si no hacemos ya algo en materia productiva y social", opinó.

El artífice del Pacto Social de 1973 asume que "la pobreza no se resuelve dándole dinero a la gente", lo que constituye "un mal diagnóstico" del gobierno de Alberto Fernández. "La pobreza es un montón de carencias estructurales muy grandes que exigen una verdadera revolución en muchos planos, en la educación, en la salud, en alimentación", explicó. "No pasa por una tarjeta alimentaria. Es necesaria la tarjeta alimentaria, pero eso no es el problema para mí. No soy el único que piensa de este modo".

El especialista menciona "congelar el empleo público" como una buena opción para mejorar la situación económica del país. "Hay gente que piensa que la solución del país pasa por ponerle plata en el bolsillo a la gente", dijo. "Así llegamos a jubilaciones increíbles de gente que nunca trabajó, como la señora de un escribano o un hombre millonario que se jubila porque la ley lo permite. No está mal que lo hagan, pero el costo es enorme". Considera que el gran escollo es "una clase política que decide no sentarse todos juntos y acordar el empleo público por diez años". "No pido que echen a nadie, pero congelar el empleo público es algo que se puede hacer", afirmó.

A continuación, un fragmento de la entrevista: