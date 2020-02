Para el Financial Times, Alberto recibió una herencia "tóxica" de Macri

No bien llegó a la Casa Rosada, allá por diciembre 2015, Mauricio Macri enamoró a los mercados. Sin embargo, la crisis que se desató en el primer semestre de 2018 y que marcó su suerte para las elecciones del año pasado generó un divorcio con los analistas económicos. Por eso no es de extrañar que el Financial Times, una de las principales publicaciones económicas del mundo, haya criticado con dureza su gobierno.

"El legado que el presidente peronista Alberto Fernández recibió de su predecesor es tóxico: una recesión profunda, una de las tasas de inflación más altas del mundo y una deuda nacional cercana al 90 por ciento del PIB", señaló el diario británico.

Sin embargo, en la columna también hubo palos para el actual mandatario: "Fernández ha adoptado un enfoque novedoso. La mayoría de los países deudores que se enfrentan a la reestructuración, presentan un plan económico detallado y se comprometen a establecer objetivos claros para ganar el apoyo del FMI y los acreedores, para los inevitables recortes que siguen. Argentina ha decidido no decir casi nada acerca de su estrategia económica y, en cambio, les dice a los acreedores que esperen una oferta de reestructuración de la deuda amigable a mediados del próximo mes o que se preparen enfrentar consecuencias menos amigables".

Carlos Leyba: "No sé si Kicillof, Guzmán y Kulfas son realmente peronistas"

Además, los editorialistas del Financial Times añadieron: "Hay un elemento de riesgo aquí. Es de interés del Gobierno sonar duro en esta etapa, de ahí el mensaje enfático de Martín Guzmán en el Parlamento de no permitir que los fondos extranjeros dicten la agenda de la política macroeconómica".

Suele suceder que en los medios de análisis económico la figura de Cristina Fernández de Kirchner no despierte el mayor de los cariños. Y así lo reflejó esta publicación británica: "Más preocupante es la demanda de la vicepresidenta, emitida durante su visita a Cuba el pasado fin de semana, de que el FMI acepte un fuerte recorte en sus préstamos por $ 44 mil millones a Argentina".

Por último, el FT agrega: "El gobierno de Fernández no puede permitirse el lujo de dejar la política económica para más adelante. Argentina necesita urgentemente un plan creíble e integral para el crecimiento impulsado por la inversión para revitalizar los sectores más competitivos de la economía, como los agronegocios. Sin ella, el país corre el riesgo de volver a caer en los viejos hábitos del aislacionismo y el incumplimiento".

JPA CP