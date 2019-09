Sergio Massa: "Axel Kicillof va a ser mejor que María Eugenia Vidal"

—Vos tuviste buena relación con María Eugenia Vidal.

—Tuve y tengo actualmente una buena relación.

—¿Cuál es tu balance de su gestión como gobernadora?

—Fue una gestión que no tuvo equipo. No hay ministros relevantes conocidos, sacando a Hernán Lacunza y la tarea de Cristian Ritondo. El resto merece una nota de aplazado para abajo. Además, son desconocidos para la sociedad. Y esto sucede en un contexto nacional complejo y viniendo de la peor gobernación de la historia, la de Daniel Scioli.

—¿Qué puntaje del 1 al 10 le pondrías a su gestión?

—Decidí no jugar más al juego de las calificaciones.

—¿Fue mejor que Scioli?

—Sí, claro, claro. Pero creo también que Axel Kicillof va a ser mejor que Vidal.

—¿Cuál será el futuro político de María Eugenia Vidal?

—Lo tiene que contestar ella. Pero supongo que seguirá haciendo política y recorrerá un camino desde la oposición para intentar reconstruir la fuerza que representa.

—La provincia de Buenos Aires era tu territorio natural.

—Es.

—Pero hoy tenés actuando allí a Máximo Kirchner.

—Ya actuaba.

—Y a Kicillof, ¿te corrés hacia lo nacional?

—No diría que hay un corrimiento mío a lo nacional. Fui jefe de gabinete nacional y no provincial. Fui intendente y estaba en lo municipal y no en lo provincial ni en lo nacional. Lo que define a un político es su responsabilidad: uno debe poner el alma, el cuerpo y la cabeza en esa responsabilidad.

— Pero tu fuerte era la provincia de Buenos Aires. Ahora, al presidir la Cámara de Diputados, quizás la Provincia sea menos relevante.

—Sigo trabajando en la Provincia. Para mí sigue siendo relevante.

—Parece menos relevante que antes: era tu bastión.

—Son etapas. No me lo planteo en términos de relevancia. Sigo atendiendo a cada intendente que lo necesita y a cada dirigente que pide verme. Lo que hoy tengo es otra responsabilidad y debo asumirla seriamente.

—¿Cómo será Axel Kicillof como gobernador?

—Me llamaron la atención dos cosas. La primera fue una charla sobre la Provincia, la primera vez que nos juntamos me dijo: “Sé que vos tenés mucha injerencia y mucha gente que se referencia en vos en distintos ámbitos de la Provincia. Así que en cada cosa en la que sientas que me podés mandar un informe que aporte, que sume, que me dé contenido, no dejes de hacerlo”. Lo hizo con una humildad que me llamó la atención. Empecé a hacerlo, advirtiéndole que le mandaría materiales. Luego vi que cuando hacíamos las recorridas venía con un cuadernito y anotaba. Cuando fuimos a Navarro con los productores agropecuarios, anotaba; cuando fuimos a San Martín con las pymes, anotaba. Lo mismo me dicen que le pasó cuando tuvo que hacerse cargo de Aerolíneas. Estudió mucho antes de asumir el puesto. Lo veo aplicado y poniéndole el cuerpo a la gestión. Y eso es lo más importante para un gobernador. Siempre dije que Felipe Solá había sido el mejor gobernador desde la vuelta de la democracia. Y eso era porque se metía de lleno en la gestión, aun cometiendo errores políticos y de comunicación. Y además, descentralizó. La Provincia necesita gestión, y creo que Axel está eligiendo el camino de la gestión para vincularse con la Provincia.