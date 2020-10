El parte médico de la mujer baleada por su esposo: "Estable pero en coma inducido"

Jéssica Fernández Argüello fue baleada este sábado por su esposo en su casa de Moreno. Recibió cinco disparos y, si bien el cuadro sigue siendo delicado, se encuentra "estable, sedada, en coma inducido y con buen estado neurológico", según el último parte médico que fue dado a conocer esta mañana.

La peluquera de 28 años está internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El director médico, Emanuel Sabaris, informó que Jéssica continúa internada en terapia intensiva, aunque aclaró que "hasta el momento presenta un buen estado neurológico”.

La joven presenta lesiones múltiples por arma de fuego “con compromiso torácico, abdominal y miembro superior izquierdo”. “Se le practicó una cirugía cardíaca, torácica de urgencia y abdominal, no tuvo compromisos de lesiones de órganos vitales”, señaló Sabaris.

Jéssica, su esposo Justino (prófugo de la Justicia) y sus dos hijos.

“Hay que ser cautos, son las primeras horas de un paciente crítico. Llegó a tener comprometido en el ventrículo izquierdo”, señaló y puntualizó que "este lunes presentó un estado febril, por suerte no se detectó ningún cuadro infeccioso y hoy amaneció sin fiebre".

La víctima es peluquera y vive en la calle Fragata Sarmiento al 3700, en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno. Según fuentes policiales, Justino Del Valle Ríos (30), marido y padre de sus dos hijos de 4 y 3 años, la atacó de cinco disparos cuando descubrió que ella lo había denunciado por violencia de género.

"Lo denunció a escondidas porque le tenía miedo y después me llamó desesperada para que la acompañara y me fui a su casa junto a mi hijo", contó Tania, hermana de la víctima.

La mujer reveló que el agresor se enteró de la denuncia en su contra cuando le revisó el teléfono celular y vio una copia del acta policial. "Te voy a dar tres tiros", la amenazó mientras ella bañaba a su hijo en la planta alta de la casa.

Aterrada, Jéssica intentó escapar. Sabía que no se trataba de una simple amenaza. "Me contó lo que le dijo y le pedí que agarrara a los chicos y nos fuéramos, pero apenas le dije eso el tipo nos cerró la puerta principal, no podíamos salir", relató Tania.

La víctima forcejeó con su pareja y terminó en el piso con cinco balazos en el cuerpo. De acuerdo a las fuentes, el agresor escapó después del ataque y hasta el momento permanece prófugo.

LN