Descubrió que su mujer lo denunció por violento y le pegó cinco tiros delante de sus hijos

Jéssica Fernández Argüello pelea por su vida. Está internada en grave estado después de haber sido baleada por su marido en su casa del partido bonaerense de Moreno, y delante de sus hijos de 3 y 4 años, y su hermana.

La víctima es peluquera, tiene 28 años e ingresó este sábado 24 a la guardia de la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 12 de Moreno con cinco heridas de arma de fuego.

Jéssica vive en la calle Fragata Sarmiento al 3700. Según fuentes policiales, Justino Del Valle Ríos (30), marido y padre de sus hijos, la atacó cuando descubrió que ella lo había denunciado por violencia de género.

Jéssica Fernández Argüello está internada en terapia intensiva.

"Lo denunció a escondidas porque le tenía miedo y después me llamó desesperada para que la acompañara y me fui a su casa junto a mi hijo", contó esta mañana Tania, hermana de la víctima, en declaraciones al canal de noticias TN.

La mujer reveló que el agresor se enteró de la denuncia en su contra cuando le revisó el teléfono celular y vio una copia del acta policial. "Te voy a dar tres tiros", la amenazó cuando ella bañaba a su hijo en la planta alta de su casa.

Aterrada, Jéssica intentó escapar. Sabía que no se trataba de una simple amenaza. "Me contó lo que le dijo y le pedí que agarrara a los chicos y nos fuéramos, pero apenas le dije eso el tipo nos cerró la puerta principal, no podíamos salir", relató Tania.

La víctima tiene 2 hijos y trabaja en una peluquería de Moreno.

La víctima forcejeó con su pareja y terminó en el piso con cinco balazos en el cuerpo. "Le perforó el abdomen, el pulmón, el corazón; tiene una bala en el hombro y otra en el brazo", detalló su hermana. Jéssica fue sometida a una operación que duró seis horas y permanece internada en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.



De acuerdo a las fuentes, el agresor escapó después del ataque y hasta el momento se encuentra prófugo. Lo acusan por "tentativa de femicidio agravado por el vínculo", en una causa que quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Moreno.

Tania recordó que el femicida "estaba lúcido, era consciente de lo que hacía". "No parecía estar alcoholizado", señaló y criticó a la Justicia porque no respondió a tiempo su denuncia: "Hizo oídos sordos, esperó a que mi hermana estuviera en estas condiciones para moverse, nunca le dieron un botón antipánico, nada. No sé si ella va a salir, está muy grave. Yo pido justicia, que este asesino de mierda pague por lo que hizo".