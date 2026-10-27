A 24 años del crimen de María Marta García Belsunce: del falso accidente a la prisión perpetua de Nicolás Pachelo

El domingo 27 de octubre de 2002, María Marta García Belsunce, de 50 años, fue encontrada muerta en la bañera de su casa del country Carmel, en Pilar. En un principio, su fallecimiento fue atribuido a un accidente doméstico. Sin embargo, 36 días después, una autopsia reveló que había sido asesinada de cinco disparos en la cabeza y que un sexto proyectil le había rozado el cráneo. El caso se convirtió en uno de los crímenes más resonantes de la historia policial argentina.

Este martes 27 de octubre de 2026 se cumplen 24 años del asesinato de la socióloga y vicepresidenta de Missing Children Argentina. Durante más de dos décadas, la investigación estuvo marcada por pruebas controvertidas, hipótesis enfrentadas, condenas y absoluciones. Su marido, Carlos Carrascosa, pasó años en prisión hasta que la Justicia lo absolvió. La investigación dio un giro cuando las sospechas apuntaron a Nicolás Pachelo, un exvecino del country que terminó condenado a prisión perpetua por el asesinato.

En febrero de 2025, la Cámara de Casación bonaerense confirmó la sentencia.

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Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua por su asesinato

La reconstrucción judicial estableció que María Marta habría sorprendido a Pachelo mientras robaba en su vivienda. Según los jueces que lo condenaron, el hombre la atacó para evitar que lo reconociera y le disparó seis veces.

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Según la reconstrucción judicial, María Marta regresó a su casa antes de lo previsto y sorprendió a Pachelo mientras robaba. El hombre, vecino del country, la golpeó y le disparó seis veces con un revólver calibre 32.

Qué pasó el 27 de octubre de 2002

Aquella tarde de domingo, María Marta había salido a jugar al tenis con su amiga y vecina Viviana Binello, pero la lluvia las obligó a suspender el partido. Ambas fueron hasta la casa de Irene Hurtig, hermana de María Marta, y su marido, Guillermo Bártoli, donde Carlos Carrascosa y otros familiares y amigos miraban el superclásico entre Boca y River.

Cuando terminó el encuentro, a las 18.07, María Marta se despidió y regresó en bicicleta a su vivienda, mientras su esposo permanecía en la reunión. Cerca de las 18.15 llegó a la casa del country Carmel.

Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, pasó años preso hasta que la Justicia lo absolvió

De acuerdo con la reconstrucción, Nicolás Pachelo había ingresado a la propiedad para robar. Él conocía los movimientos de los habitantes de Carmel y sabía que María Marta acostumbraba a jugar al tenis los domingos por la tarde. Al regresar a su casa, María Marta se habría encontrado con Pachelo.

Según la reconstrucción judicial, intentó escapar y refugiarse en el baño de la planta alta. Desde adentro hizo fuerza para mantener la puerta cerrada, mientras el agresor trataba de entrar. Finalmente, Pachelo logró abrirla de una patada, la golpeó en el rostro y el cuerpo y le disparó seis veces con un revólver calibre 32. Cinco balazos impactaron en su cabeza y el restante le provocó una herida superficial.

Todo ocurrió en apenas cinco minutos, desde que María Marta entró a la vivienda hasta que fue asesinada. La violencia del forcejeo fue tan fuerte que la puerta del baño quedó desencajada.

El cuerpo fue encontrado con el torso dentro de la bañera y las piernas hacia afuera. La mujer todavía tenía puestas sus zapatillas, detalle que más adelante cobraría importancia en la reconstrucción de sus últimos movimientos.

Cuando Carrascosa encontró a su esposa, creyó que había sufrido un accidente. La primera explicación fue que María Marta se había resbalado en el baño y golpeado la cabeza contra la grifería de la bañera.

Esa versión también fue considerada por quienes acudieron a la vivienda. Los médicos que llegaron a la casa tampoco advirtieron que María Marta había recibido varios disparos en la cabeza. Los orificios eran pequeños, estaban muy juntos y quedaban disimulados entre el cabello y la sangre. Uno de los profesionales declaró incluso que había "palpado las lesiones", pero las confundió con heridas provocadas por un golpe. Así, la muerte fue tratada inicialmente como un hecho doméstico.

María Marta fue velada y sepultada sin que se practicara una autopsia inmediata. Además, se utilizó un certificado de defunción irregular que consignaba un paro cardiorrespiratorio.

Las dudas sobre las circunstancias del fallecimiento llevaron al fiscal Diego Molina Pico a solicitar la exhumación del cuerpo.

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El 2 de diciembre de 2002, 36 días después de la muerte, los resultados de la autopsia cambiaron por completo la investigación. Los peritos determinaron que María Marta había recibido seis disparos, cinco de ellos mortales.

El misterio del “pituto”

Uno de los episodios más recordados (y mediáticos) del caso fue el hallazgo de un pequeño objeto metálico cerca de la escena del crimen.

Juan Carlos “John” Hurtig, medio hermano de María Marta, encontró la pieza y creyó, dijo, que se trataba de "un soporte de estante", al que mencionó como “pituto”, y lo arrojó al inodoro. Más tarde se determinó que el objeto era un proyectil deformado, correspondiente al disparo que había rozado el cráneo de su hermana.

Juan e Irene Hurtig y Horacio García Belsunce

La bala fue recuperada del pozo ciego de la vivienda y se convirtió en una de las pruebas más conocidas del expediente.

Este episodio alimentó las sospechas sobre el entorno familiar, en una causa en la que también se cuestionaron las modificaciones realizadas en la escena: el cuerpo de María Marta había sido movido, la escena del crimen no se preservó adecuadamente y la mujer fue enterrada sin que se le practicara una autopsia. Todas esas circunstancias llevaron a los investigadores a sospechar que sus familiares habían intentado ocultar el asesinato, una hipótesis que marcaría buena parte de la causa judicial.

Sin embargo, con el avance de los procesos judiciales, las acusaciones iniciales contra la familia fueron perdiendo sustento.

Carlos Carrascosa, de la prisión a la absolución

Durante los primeros años, la investigación se concentró en el entorno más cercano de María Marta. El fiscal Molina Pico sostuvo que Carrascosa podía estar involucrado en el homicidio y que familiares y allegados habían participado de maniobras para encubrirlo.

En 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 6 de San Isidro absolvió al viudo por el asesinato, pero lo condenó a cinco años y seis meses de prisión por encubrimiento.

Dos años después (18 de junio de 2009), la Cámara de Casación bonaerense modificó esa decisión y lo condenó a prisión perpetua como coautor del homicidio.

Carrascosa permaneció varios años privado de su libertad mientras continuaban las apelaciones. Su defensa insistía en que no existían pruebas que lo vincularan directamente con el asesinato.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2016, la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense absolvió a Carlos Carrascosa por el asesinato de su esposa y ordenó su inmediata libertad. La decisión llegó después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiera una revisión amplia de la condena a prisión perpetua que se le había impuesto en 2009.

Sin embargo, el recorrido judicial todavía no había terminado. Recién el 4 de octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó su absolución por el homicidio. En ese mismo fallo también declaró prescripta la acción penal por el delito de encubrimiento agravado, por el que Carrascosa había recibido una condena de cinco años y seis meses en el primer juicio.

La última decisión llegó el 10 de diciembre de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la absolución.

El fiscal Diego Molina Pico

Vista aérea del country Carmel, en Pilar

Nicolás Pachelo

Mientras la investigación apuntaba a la familia, otra hipótesis señalaba a Nicolás Pachelo, vecino del Carmel que había sido mencionado como sospechoso desde los primeros momentos del caso. Finalmente, los investigadores que retomaron esa línea consideraron que Pachelo conocía las rutinas de los residentes y que había cometido otros robos dentro del barrio privado.

En 2017, los fiscales Andrés Quintana y María Inés Domínguez impulsaron nuevas medidas sobre esa hipótesis. La causa avanzó hasta llegar a un juicio oral contra Pachelo y dos exvigiladores del country.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de San Isidro lo absolvió del homicidio por mayoría, al considerar que las pruebas no alcanzaban para condenarlo.

Uno de los jueces, Federico Ecke, votó en disidencia y sostuvo que debía recibir prisión perpetua.

La fiscalía apeló y, el 27 de marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense revocó la absolución y condenó a Pachelo a prisión perpetua por homicidio criminis causa, es decir, cometido para asegurar la impunidad de otro delito.

Para los jueces, Pachelo había ingresado a la vivienda con la intención de robar una caja de seguridad portátil que contenía dinero y cheques de una entidad benéfica de la que María Marta era tesorera.

Los magistrados analizaron los movimientos de Pachelo dentro del country, las declaraciones de los vecinos que lo vieron aquella tarde y las contradicciones de su coartada. A partir de esos elementos, reconstruyeron sus pasos durante las horas cercanas al asesinato y consideraron su responsabilidad en el crimen.

El 19 de febrero de 2025, la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua.

Los jueces Manuel Bouchoux y Fernando Mateos rechazaron el recurso presentado por la defensa de Pachelo. Para el tribunal, los testimonios y los indicios reunidos a lo largo de la investigación eran suficientes para sostener la condena.

Un crimen que marcó la historia policial argentina

El asesinato de María Marta García Belsunce se convirtió en uno de los casos policiales de mayor repercusión en el país. La historia también llegó a las plataformas audiovisuales con el documental Carmel: ¿quién mató a María Marta?, estrenado por Netflix en 2020, y la serie María Marta: el crimen del country, de HBO, que reconstruyeron los hechos y las distintas hipótesis que atravesaron la investigación.

cp