Motín en el microcentro porteño: cierran la alcaidía y trasladan a todos los presos

La Alcaidía 1 de la Policía de la Ciudad, ubicada en Lavalle al 453, será cerrada por un tiempo y la totalidad de los detenidos alojados allí serán trasladados a otras dependencias, luego de que este mediodía se desató un motín y una toma de rehenes que mantuvo en vilo a la zona céntrica porteña. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, tras encabezar un amplio operativo que movilizó a grupos tácticos, negociadores y personal médico, donde dejó explicaciones sobre lo sucedido.

El conflicto se inició cerca del mediodía a raíz de una pelea interna entre los reclusos. Según detalló el funcionario, el incidente comenzó debido a "una situación entre reclusos" y "un problema entre ellos", originado porque uno de los detenidos «tenía una mala conducta con los demás». Cuando el personal policial intervino para separar a los involucrados, nueve de los internos reaccionaron y se abalanzaron sobre los efectivos. En ese contexto, un subcomisario, un inspector y un oficial mayor fueron tomados como rehenes.

Presos amotinados en Alcaldía

"Hubo una pelea entre los reos, la policía entró, separó a uno de ellos, los nueve restantes se acercaron. El personal policial fue a poner orden y fueron tomados de rehenes un comisario, un inspector y un oficial mayor", relató el ministro Giménez al referirse a la secuencia de los hechos.

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A lo largo de la tarde, un comité de crisis integrado por el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, personal de bomberos, la fiscalía interviniente, negociadores y el SAME, con el titular del servicio, Alberto Crescenti, llevó adelante las tratativas para destrabar la situación. Dos de los uniformados retenidos recuperaron la libertad rápidamente, mientras que el oficial mayor permaneció cautivo hasta la culminación de las negociaciones con la intervención de la Justicia.

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A pesar de la tensión generada, las autoridades confirmaron que la resolución se logró sin víctimas fatales ni heridos de gravedad. "No hay heridos, serán todos trasladados", enfatizó Giménez, y añadió: "Las 23 personas, los reclusos que fueron parte de esto, y los detenidos ya fueron revisados por el SAME. Todos en perfecto estado de salud, ninguno fue golpeado, personal policial tampoco". Por su parte, Crescenti remarcó que el efectivo liberado recibió asistencia psicológica y pidió llevar tranquilidad a los familiares.

Nuevas y graves acusaciones judiciales contra los internos implicados

Una vez controlado el predio y garantizada la integridad física del personal policial y de los propios internos, la cartera de Seguridad confirmó que los detenidos que protagonizaron el motín enfrentarán un endurecimiento en su situación procesal. El ministro Giménez fue tajante al señalar que se les imputarán cargos adicionales que agravarán las penas que ya se encuentran purgando.

"Los detenidos que participaron del hecho serán acusados por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, por lo que se van a agravar las penas que están cumpliendo", indicó el funcionario, quien detalló una particularidad de la toma: "El celular que usaron es el que le robaron al oficial mayor que estaba retenido. Le vaciaron todas las cuentas, por eso también la acusación de robo".

Asimismo, las autoridades descartaron que los internos contaran con armas blancas o que el motín respondiera a un intento de fuga masiva. "Nunca hubo un intento de evasión. Siete detenidos fueron resguardados, no fueron parte del motín y van a ser trasladados con los demás. Esta alcaidía va a quedar cerrada por un tiempo", concluyó Giménez, al tiempo que precisó que en el lugar se encontraban 31 detenidos en total y descartó problemas de hacinamiento.

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Un megaoperativo de seguridad y el plan de reubicación de presos en la Ciudad

El despliegue en las inmediaciones de la calle Lavalle requirió la intervención coordinada de múltiples fuerzas y divisiones especiales. En el lugar trabajaron efectivos de Alcaidías, el grupo táctico DUTIA, DOEM, Cibercrimen, Asuntos Internos, Policía Científica, el Cuerpo de Negociadores, la Policía Comunal, el Cuerpo de Psicólogos, brigadas de Explosivos, Bomberos y varias unidades del SAME. También formó parte de las actuaciones la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad, a cargo del fiscal Federico Tropea.

Ante las especulaciones sobre las causas del estallido, el ministro de Seguridad desvinculó el conflicto de un rechazo a traslados hacia el sistema penitenciario federal. En ese sentido, recordó que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rubricó recientemente un acuerdo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para concretar el traslado de 700 detenidos en dos etapas sucesivas.

Tras el cierre temporal de la Alcaidía 1 dispuesto por las autoridades para realizar las reparaciones y peritajes correspondientes, la totalidad de los internos, tanto los involucrados en el motín como aquellos que permanecieron al margen, serán reubicados en otras dependencias del sistema penitenciario y policial, en medio de una creciente tensión por las condiciones de alojamiento de presos en comisarías porteñas.

MP/DCQ