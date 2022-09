Penoso accidente en la General Paz: quiso cruzar corriendo para ganar unos minutos y perdió la vida

Pasadas las 8 de la mañana de este domingo 11 de septiembre, un hombre intentó cruzar corriendo la avenida General Paz, pero terminó pagando esa desaprensiva conducta con su vida, porque fue embestido por una moto que circulaba por la ajetreada vía de tránsito, falleciendo poco después. El triste suceso ocurrió en las inmediaciones del cruce de General Paz con la avenida Lope de Vega, en Villa Devoto.

Luego del impacto, los investigadores lograron constatar que el hombre fallecido, de unos 50 años, había sido golpeado por la moto de un policía, que paaba por el lugar junto a su novia. Tanto el efectivo de seguridad, como la mujer resultaron con con diversos politraumatismos por el suceso. Para un rápido traslado de la mujer, descendió a los pocos minutos en el lugar el helicóptero del SAME.

Luego se supo que junto a la persona fallecida, había intentado cruzar la avenida un segundo peatón, aunque en su caso con más suerte porque no fue embestido y salvó su vida, aunque quedó en estado de shock por la dramática situación.

Doce motochorros le robaron todo a dos chicas en Paso del Rey en tan solo 10 segundos

Según trascendió, el hombre que murió no pudo ser rápidamente identificado porque no portaba documentos, la policía investigaab si se trataba de alguna de las personas en situación de calle que están ocupando carpas en las cercanías, no muy lejos de un club que suele alquilar sus instalaciones para diversos eventos sociales.

Mientras la Policía de la Ciudad trabajaba en el lugar realizando los peritajes correspondientes, se instaló uno de los habituales gacebos para cubrir el cuerpo del peatón que yacía sobre la avenida. En cuanto al tránsito, el embotellamiento fue enorme, no solo por el accidente en sí, sino que debió interrumpirse completamente la circulación para que descendiera en el lugar el helicóptero del SAME. Luego de habilitó uno de los carriles y recién cerca de este mediodía la avenida volvía a recuperar su tránsito habitual.

MAR / HB