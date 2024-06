Almagro: ató a su perro en la entrada de un negocio y dos delincuentes se lo robaron

Una mujer resultó víctima del robo de su mascota el último fin de semana, cuando se disponía a comprar medicamentos en una farmacia ubicada sobre una avenida muy concurrida de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires. La dueña del bulldog francés había dejado a su perro atado a la puerta del local y cuando terminó de pagar se dio cuenta de lo peor: su compañero Moro ya había desaparecido.

Sucedió en una farmacia localizada en la avenida Rivadavia y Maza, en el barrio porteño de Almagro. Una vecina identificada como María José se disponía a comprar medicación, pero antes de ingresar al comercio decidió atar en la entrada a su mascota de color negro, un bulldog francés llamado Moro.

De acuerdo con la denunciante, al cabo de unos pocos minutos (el escaso intervalo requerido para efectuar la compra en la farmacia) el perro ya no estaba donde lo había dejado.

Transcurrieron más de 3 días desde la desaparición de Moro y María José decidió hablar con los medios para reclamar por lo sucedido. A través de una cámara de seguridad colocada en la entrada de la farmacia, quedaron grabadas las imágenes de dos sospechosos que estarían implicados en el robo.

Al parecer, la policía fue detrás de ambos sujetos, pero en Acoyte y Rivadavia "les perdieron el rastro”.

En diálogo con TN, la mujer describió la impactante secuencia: "Las personas [el personal de la farmacia] me hicieron el recorrido hasta la estación del subte de Loria, que está a una cuadra, con sentido hacia San Pedrito. La Policía los pudo seguir con las cámaras del subte y salen a la superficie en Acoyte y Rivadavia, y ahí les perdieron el rastro”.

En efecto, la damnificada adjudicó el robo a dos personas y aseguró que uno de los sospechosos la vio cuando estaba atando a la mascota, antes de ingresar al local.

María José remarcó en su relato que solo perdió de vista a Moro cuando agarró el medicamento y se dirigió a la caja. Este breve lapso fue aprovechado por los delincuentes para desatar al can y darse a la fuga.

Foto: Facebook Vecinos de Almagro.

El reclamo desesperado de la damnificada

"Yo no me di cuenta, pero cuando lo estaba atando a Moro, uno de ellos, de remerita blanca, ya me estaba viendo y se colocó detrás del paredón. Yo al perro lo veía, pero cuando me di vuelta para agarrar el medicamento y me dirijo a la caja, ya no lo vi más. El cómplice que viene atrás cruzó el semáforo en rojo y me agarró el perro”, explicó María José.

Asimismo, la mujer sostuvo que está dispuesta a ofrecer una recompensa por su mascota, pero se sintió desanimada al corroborar que en plataformas como Marketplace se pide entre $700.000 y un millón por especímenes de esta raza.

"Por favor, les pido que me lo regresen”, insistió la mujer, que mantiene activa una campaña en redes sociales para que su pequeño bulldog francés reaparezca.

