La mujer que ordenó faenar a su perro en una carnicería tendría un trastorno psiquiátrico y un vínculo con Felipe Fort

Días atrás se produjo revuelo en La Plata a raíz de una denuncia presentada por un grupo proteccionista de animales contra una mujer acusada de haber llevado a su perro a una carnicería para faenarlo. El hecho había adquirido gran repercusión pública por unos videos grabados en la puerta de la casa de la acusada, justo en el momento en que le notificaban la denuncia y el secuestro de la mascota.

Esta semana trascendió en varios portales y medios de difusión la identidad de la mujer denunciada: se trataría de la mamá de la ex pareja de Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, consignó La Nación.

La información salió a la luz porque Priscila Godoy, hija de la mujer denunciada, dejó un extenso descargo en redes sociales para explicar ciertos detalles que atañen a la salud de su madre, quien padecería de un trastorno psiquiátrico y se encuentra en tratamiento.

“Ley Conan”: en qué consiste el proyecto de ley que agrava las penas por maltrato animal

Asimismo, la joven afirmó que el golden retriever (Toby) "jamás sufrió un maltrato" por parte de su familia y que en virtud de lo ocurrido fue dado en adopción.

“¡Hola a todos! Quería contarles un poco para que dejen de brindar desinformación. Mi mamá es una persona con una enfermedad psiquiátrica. Es una lucha desde que tengo 4 años de edad, ella es una madre amorosa, y una gran persona, lamentablemente tuvo una recaída de un momento a otro, por lo que ya se tomaron cartas en el asunto y ahora está en manos de su psiquiatra de toda la vida", explicó la joven en una historia de Instagram.

Foto: instagram/pri.godoy

Con respecto a la mascota, la ex de Fort aclaró que "Toby estuvo en mi familia durante nueve años que fueron maravillosos, llenos de amor, jamás sufrió un maltrato, ni en ese momento ni nunca”.

Cabe destacar que la madre de la joven se había presentado en una carnicería para preguntarle al carnicero si podían faenar al can. Los empleados se negaron, decidieron denunciarla y rescatar al animalito.

Javier Milei habló de cómo viven sus "cinco" perros en Olivos y Conan fue tendencia en redes sociales

“Cuando ocurrió esto, yo misma estuve de acuerdo con la decisión de darlo en adopción a una chica amorosa, con una familia y una quinta con piscina para que pueda jugar (le encanta nadar), ya que mi mamá no está en condiciones de hacerse cargo de nadie. Tengo contacto con la chica e incluso su dirección para ayudar en lo que sea. Nunca sufrió, ni sufrirá, ningún tipo de necesidad. Siempre fue un perro feliz y lo seguirá siendo en esa hermosa familia. Nosotros somos una familia unida y llena de amor, con problemas, como cualquier otra familia podrá tener, no existe nada turbio detrás. Amo los animales con mi alma, desde toda mi vida. Ni mi mamá, ni yo, ni nadie de mi familia, maltrató nunca un animal. Por mi amor hacia ellos, es que logro entender y empatizar con la indignación de las personas que no conocen la historia detrás de todo esto”, detalló Priscila Godoy.

En su descargo, la joven manifestó su dolor por los comentarios ofensivos que circularon con respecto a su madre y también denunció amenazas.

Felipe Fort y Priscila Godoy.

"Luego de todo el proceso legal fue que se difundió este video con toda nuestra información y datos personales sin nuestro consentimiento, más allá de los comentarios también han llegado hasta amenazas. Realmente me duele en el alma la desestimación y frialdad con la que se tratan actualmente las enfermedades mentales, y la desinformación que los medios brindan sobre ellas”, expresó la ex pareja de Felipe Fort.

Al mismo tiempo, Godoy remarcó que Fort no increpó a los rescatistas luego de que difundieran el caso.

"Felipe es el ser más maravilloso que he conocido en mi vida, no tiene maldad, es puro amor y me duele muchísimo que lo ataquen cuando lo único que buscaba era ayudar", dijo la hija de la mujer denunciada.

Recientemente, se divulgaron chats de Whatsapp atribuidos a Ezequiel "Kelo" (quien intervino en el rescate) y Felipe Fort, donde el joven supuestamente señalaba que le parecía correcto el rescate, pero no estaba de acuerdo con la viralización de los videos de la mujer por su condición de salud.

En esta conversación, Felipe Fort le habría escrito a Kelo el siguiente mensaje: "La señora claramente no está en sus cabales y es que tiene una enfermedad mental".

"Me parece correcto el rescate ya que nunca se sabe. Pero de ahí a subirlo (luego de que el perro haya sido rescatado) me parece innecesario", decía el texto que adjudican a Fort.

CA/ED