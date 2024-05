Llevaba a su perro encima del techo del auto, lo criticaron y se justificó: "Es un placer para él"

Un vecino de la localidad bonaerense de Ensenada causó cierto revuelo cuando se conocieron imágenes que capturaron el momento en que conducía su coche Ford Falcon con un perro llamado Paco recostado en el techo del vehículo. En función de las repercusiones que generó el caso en los medios y en organizaciones protectoras de animales, el dueño de la mascota fue entrevistado en la TV y dio explicaciones sobre la llamativa secuencia. "Yo no lo obligo, el perro es así", advirtió.

El dueño de la mascota, un hombre llamado Lucas, dialogó con un periodista de Mediodía Noticias (programa televisado por El Trece) y antes de aportar su versión sobre el curioso caso, presentó al gran protagonista de la historia. "Él es Paco, mi hijo más chico", dijo mientas acariciaba a su perro, que seguía recostado sobre el techo del vehículo.

"Yo lo amo, es mi alma", continuó Lucas.

"Está conmigo desde chiquito, lo criamos con mi señora, es un hijo más para nosotros”, detalló el vecino.

“Nunca lo atamos y si lo atamos se muere. Yo no lo obligo al perro a subir al techo", insistió el conductor del Falcon.

Con respecto a las repercusiones del video captado por las cámaras de seguridad en la intersección de calles 122 y 43, el sujeto entrevistado comentó que fue agredido verbalmente y una vez más se justificó: "Yo no lo obligo, si quiere bajar que se baje, pero es así el perro". Asimismo, consideró que este comportamiento extraño "es un placer" para Paco.

“Nunca lo atamos y si lo atamos se muere", argumentó Lucas en diálogo con El Trece.

En el transcurso de la entrevista, el hombre pidió disculpas pero también aclaró que no le entregará su mascota a la persona que deslizó la posibilidad de rescatar al animal.

"Me dijeron de todo. Me enteré de que hay una señora que quería rescatar al animal y el perro come asado. Si lo quiere rescatar va a tener que pelear con el diablo, porque no se lo voy a dar. Mi perro es mi hijo. Sé que estuve mal y le pido disculpas con la mano en el corazón a todo el pueblo argentino”, se disculpó Lucas.

Mientras era entrevistado, el hombre hablaba con su mascota

“Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral (...) yo sé que está mal lo que hace, pero él es duro”, agregó.

Mientras dialogaba con el periodista, Lucas golpeó el techo del auto y le llamó la atención a Paco: “¿Escuchaste? No se debe hacer eso”.

"Si le decís que baje [del auto], ¿Paco baja?", interrogó el periodista.

El hombre contestó afirmativamente y realizó la demostración en vivo frente a las cámaras. Se colocó detrás del coche, llamó a la mascota y el animal obedeció. Pero de inmediato volvió a subirse al techo del auto.

