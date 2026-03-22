Arrestan en Ezeiza a un dominicano vinculado a una banda de sicarios

No llegó a cruzar Migraciones. Apenas bajó del avión que había partido desde Europa, fue identificado y detenido por agentes de la Policía Federal. Es que el hombre que acababa de aterrizar en Ezeiza –con los auriculares puestos y la almohada de viaje en el cuello– era buscado por un homicidio y señalado como integrante de una organización internacional de sicarios.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina arrestaron a un ciudadano dominicano de 32 años, conocido como “Emerson”. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol solicitada por las autoridades de su país.

De acuerdo con la investigación, está acusado de haber cometido un asesinato el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, en Santo Domingo. En ese ataque, perpetrado con un arma de fuego, la víctima murió y un menor resultó gravemente herido. Desde entonces, el sospechoso permanecía prófugo.

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Las autoridades dominicanas lo vinculan además con la organización criminal “Los 50-0”, una estructura dedicada al sicariato que opera en la región y que mantiene disputas violentas con bandas rivales por el control territorial.

El dato que activó el operativo fue clave: los investigadores detectaron que el prófugo se encontraba en Francia y que abordaría un vuelo con destino a la Argentina. A partir de esa información, se montó un trabajo conjunto entre la Policía Federal, Interpol Santo Domingo, Interpol París y la Unidad de Apoyo a Investigaciones sobre Prófugos.

Con ese seguimiento, los agentes lograron interceptarlo en la zona de arribos de Ezeiza. La detención se concretó incluso antes de que descendieran todos los pasajeros del avión.

En el operativo también intervinieron la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Migraciones y áreas especializadas en prevención del delito internacional.

Tras su arresto, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. Ahora deberá avanzar el proceso de extradición para que sea trasladado a República Dominicana.