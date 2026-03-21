¿Qué pasó con Esmeralda?: el rastro en el descampado y las horas que no cierran

La escena que marcó el final de la angustia todavía convive con zonas grises. Esmeralda, de dos años, apareció el jueves 19 de marzo al mediodía en un descampado de Cosquín, a unos metros de la ruta y rodeada de pastizales. Había estado desaparecida desde el día anterior. Estaba sola. Con vida. Y su aparición, lejos de cerrar el caso, activó una pregunta que hasta ahora nadie logra responder: ¿cómo llegó hasta allí?

La principal hipótesis que sostiene la familia apunta a la intervención de un desconocido. Tania, la madre de la niña, fue tajante: “Un extraño se la llevó”, dijo sin dudar. Esa afirmación, que todavía no fue confirmada judicialmente, se convirtió en uno de los ejes sobre los que trabajan los investigadores del caso, que analizan movimientos, horarios, las antenas de telefonía y posibles trayectorias entre la vivienda y el punto donde fue encontrada.

El padre de la menor, Mauricio, se movió en otra línea. Descartó conflictos familiares y buscó despejar cualquier sospecha sobre el entorno íntimo. “No tengo ningún conflicto”, sostuvo, en referencia a la relación con la madre de su hija, y explicó que al momento de la desaparición se encontraba trabajando en el Ejército. Sobre lo ocurrido, trató de bajarle dramatismo y desligar a la mamá de la nena: “Yo entiendo que ella está cansada y viene cansada de trabajar, fue un descuido nada más”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, los peritajes intentan determinar si la niña pudo haber salido por sus propios medios y desorientarse, o si efectivamente alguien se la llevó. En ese punto, los rastros recolectados en la escena del hallazgo y los testimonios relevados en las primeras horas resultan claves.

Mientras tanto, el padre describió las horas de búsqueda como un vacío difícil de explicar. “Estas horas las viví mal, sentía como que algo me faltaba, algo no estaba haciendo bien”, confesó. Y agregó, en una frase que resume la tensión de esas horas: “Lo peor no me lo imaginé nunca, siempre pensé que la iba a encontrar”.

Condecorados. El caso tuvo, además, un fuerte impacto político e institucional. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó este viernes un acto de reconocimiento a los dos policías que resultaron determinantes en el hallazgo: el sargento Franco Cabrera y el agente Lucas Badra. Ambos debían salir de franco a las 6 de la mañana, pero tomaron la decisión de seguir trabajando en la zona. Horas después, encontraron a la niña.

Los efectivos fueron distinguidos con la medalla de honor Cura Brochero y recibieron un ascenso inmediato. “Hay que cuidar a los que nos cuidan, hay que valorar a la Policía y no solo cuando se la necesita”, expresó el mandatario. Y subrayó el gesto que marcó la diferencia en el operativo: “Esto es porque ambos efectivos ya habían terminado su servicio y sin embargo se quedaron. Nos tenemos que sentir orgullosos los cordobeses por lo que hicieron”.

En paralelo, Llaryora dejó planteada una preocupación que trasciende el caso puntual. “Hay que seguir investigando, esto está pasando muchas veces ya en la Argentina. ¿Qué hay detrás de todo esto?”, advirtió. Y fue más allá: “Esta vez logramos recuperar a Esmeralda, si no sería un Lian o un Loan”.

En esa misma línea, el gobernador insistió en que el caso no debe cerrarse con el hallazgo. “Hay que seguir investigando”, reiteró, y vinculó lo ocurrido con una preocupación más amplia sobre la seguridad de los niños en el país. El mandatario remarcó que situaciones como la de Esmeralda obligan a revisar los protocolos de búsqueda y las respuestas estatales ante desapariciones de menores.

Llaryora también puso el foco en el impacto social que generó el caso, con una comunidad movilizada durante horas en la búsqueda. En ese contexto, sostuvo que la reacción colectiva fue determinante, pero advirtió que el Estado debe garantizar mecanismos más rápidos y eficaces ante este tipo de episodios. “¿Qué hay detrás de todo esto?”, volvió a plantear, en una frase que dejó abierta la inquietud sobre posibles patrones que se repiten.

La causa, por ahora, sigue abierta. Con una niña que ya volvió a su casa, pero con un interrogante que permanece intacto. Qué pasó en esas horas en las que nadie supo dónde estaba.

El perro que guio la búsqueda

En medio del despliegue de policías, bomberos y rescatistas, hubo un protagonista que marcó el camino: Shamal, un perro entrenado en rastreo específico, que fue clave para orientar el operativo que terminó con el hallazgo de Esmeralda en un descampado de la ciudad de Cosquín.

El trabajo del can comenzó con la obtención de una prenda de la niña. A partir de allí, Shamal fue “saturado” con ese olor para iniciar la búsqueda. “Es un perro que está armado para rastros específicos. Se obtiene una prenda con el permiso de la Justicia y la Policía”, explicó su adiestrador, Gerardo Brito.

El primer indicio apareció en un arenero, donde el perro detectó que la menor había estado. Desde ese punto, siguió un rastro de aproximadamente 300 metros hacia una zona de pastizales cercana a la ruta. Aunque en un momento perdió la pista, volvió a marcar el área donde finalmente los efectivos encontraron a la niña.