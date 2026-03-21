Megaestafa inmobiliaria: Troglio declaró como víctima en la causa

La investigación por la presunta megaestafa millonaria de la constructora ABES en La Plata sumó en los últimos días dos testimonios claves: el del entrenador de fútbol Pedro Troglio, que declaró ante la Justicia y describió la operatoria como un “verdadero engaña pichanga”, y el de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos bonaerense, que denunció haber invertido millones de dólares de fondos previsionales en desarrollos que nunca se terminaron.

El expediente, que se tramita en el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata, a cargo de Pablo Raele, y es impulsado por el fiscal Gonzalo Petitbosni, reúne múltiples denuncias de inversores. La Justicia busca determinar si existió un esquema sistemático de captación de fondos y desvío de dinero en perjuicio de quienes apostaron a desarrollos que, hasta hoy, siguen sin concretarse.

Troglio prestó declaración testimonial el pasado 17 de marzo en la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos de la Procuración General bonaerense, a cargo de Rodolfo Goyena. En su exposición, apuntó directamente contra Diego Lacki, a quien identificó como uno de los referentes de la firma.

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“Lacki se presentaba como el dueño de ABES, ofrecía a los participantes que ingresaran como inversores en los distintos emprendimientos. Y ofrecía, en el caso de abonar la totalidad del departamento por adelantado, recibir una renta tipo alquiler, casi desde el momento mismo de la inversión”, sostuvo el ex-DT de Gimnasia, quien sintetizó la maniobra con una frase contundente: “Era un verdadero ‘engaña pichanga’”.

Sobre el circuito del dinero explicó: “Al girar la plata a cuentas personales en Estados Unidos que nos indicó Lacki, fue evidente que no fue aplicada al fideicomiso para el cual estaba comprometida dicha suma. En octubre de 2025 recibimos una comunicación de ABES vía mail aduciendo problemas financieros, y que discontinuaban el pago de la renta comprometida hasta nuevo aviso”, señaló Troglio.

En ese marco, su abogado, Miguel Molina, sostuvo que en la causa se configuran al menos dos delitos. Por un lado, “la estafa lisa y llana”, al comercializar inmuebles cuando la empresa ya se encontraba en una situación de virtual cesación de pagos. Y por otro, la “administración fraudulenta”, al utilizar un sistema de “caja única” que desvirtuó el destino de los fondos invertidos por los clientes.

En paralelo, otro frente de la causa expone el alcance económico del presunto esquema. La Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires denunció que entre 2018 y 2019 invirtió entre 11 y 12 millones de dólares en proyectos vinculados a ABES.

Según detalló su actual presidente, Juan Felipe Orta, la operación incluyó la compra de 34 departamentos y una participación del 25% en el hotel Argoth, en la calle 56 de La Plata. El objetivo era generar respaldo para el sistema jubilatorio de unos 8.500 profesionales.

Sin embargo, tras una auditoría interna, el panorama fue otro. No se entregaron unidades, las obras apenas alcanzaban un 50% de avance y se encontraban paralizadas. Además, durante ese período no se registró ningún tipo de renta.

“El dinero involucrado forma parte del patrimonio previsional colectivo. No son fondos de libre disponibilidad, sino ahorros destinados a garantizar jubilaciones futuras”, advirtió Orta, quien confirmó que la Caja también inició acciones judiciales.