Asesinaron a una joven que era chofer de una aplicación de viajes

Un brutal asesinato despertó una fuerte conmoción en La Matanza. Rosa Candela Santa María, de 24 años, fue asesinada en la madrugada del sábado en la localidad bonaerense de González Catán, cuando presuntamente trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. La joven, que en pocos días iba a cumplir 25 años, recibió un disparo en la cabeza.

Según el parte policial, el hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los agentes hallaron un Fiat Cronos negro estacionado, en cuyo interior se encontraba la víctima recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales. Una ambulancia del SAME constató el fallecimiento en el lugar.

Las primeras pericias de la Policía Científica confirmaron que Candela había recibido un impacto de bala en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida. En el vehículo los investigadores advirtieron que los delincuentes se llevaron el celular de la víctima y una suma menor de dinero, pero dejaron el auto, que había sido adquirido recientemente por la víctima.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto que se había comprado hace poco”, relató a TN su primo Fernando. Visiblemente afectado, agregó: “Le hicieron la cama y la mataron por dos monedas. No se llevaron el auto, solo el celular y algo de plata”. Según el testimonio de los familiares, el principal sospechoso ya estaría identificado en el barrio: un joven apodado “Piñón”, con problemas de adicciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Arribas, quien ordenó distintas medidas para dar con los responsables. En paralelo, la División de Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Bronca y dolor. El crimen de Candela provocó la indignación de familiares, amigos y vecinos, que desde la mañana del sábado decidieron cortar la Ruta 3 a la altura del kilómetro 28, en Laferrere. Con pancartas y banderas, reclamaron justicia y denunciaron la falta de seguridad en la zona sur del conurbano bonaerense. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, sostuvo su primo frente a los medios.

La protesta generó un caos en el tránsito y puso nuevamente en el centro de la discusión la situación de la inseguridad en La Matanza, uno de los distritos más afectados por delitos violentos y robos de vehículos en el GBA. En medio del dolor y la bronca, el pedido de los manifestantes fue unánime: que se esclarezca el crimen y que Candela no quede en la lista de crímenes impunes que golpean a diario el Conurbano.