Así fue el momento en el que apuñalaron a un colectivero de la línea 126 durante un robo

Un chofer de la línea 126 fue apuñalado en un intento de robo durante su jornada laboral. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en La Matanza, cuando se encontraba próximo a la última parada de camino a la cabecera del cementerio de Villegas, a 200 metros de la terminal.

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del vehículo. Allí, se pueden ver a al menos tres personas que subieron con carnets de discapacidad, por lo que no pagaron el boleto. Dos de los implicados se dirigieron hacia el fondo, mientras que el tercero se ubicó en los asientos que se ubican al frente.

Minutos después, cuando el transporte estaba casi vacío, uno de ellos se acercó al conductor, identificado como Matías Vargas, y comenzó a hablar con él, hasta que en un momento sacó un cuchillo y lo amenazó. Si bien intentó resistirse, el agresor lo atacó y apuñaló en distintas oportunidades, recibiendo varias heridas en la cabeza, brazos y una pierna.

En paralelo, los otros dos ladrones que habían quedado en la parte trasera del colectivo empezaron a amedrentar y agredir al único pasajero que quedaba en la unidad. En ese momento, el chofer frenó el vehículo, pero los forcejeos aumentaron en ambos lados. De esa manera, los delincuentes lograron sustraerle la mochila al pasajero y escapar: uno se fue por una de las ventanillas y los otros utilizaron la puerta delantera.

Luego, el viajero robado corrió hacia la puerta en medio del colectivo, bajó y empezó a pelear con quien le quitó su pertenencia. En tanto, Vargas logró llegar a la terminal a pesar de las heridas y fue trasladado por un colega al hospital Ballestrini. Su estado es estable y permanece en observación.

A raíz de la situación, choferes de la línea 126 de colectivos iniciaron este miércoles una jornada de paro y protesta en La Tablada, partido de La Matanza. La medida de fuerza fue informada por los compañeros de la víctima, la cual se suma a la pelea por el salario que vienen arrastrando hace meses

Desde la medianoche, sus compañeros interrumpen la circulación en la Ruta 4, a la altura de Monseñor Bufano, a 300 metros de la rotonda de Tablada y a ocho cuadras de San Justo. También hay presencia de manifestantes en la rotonda misma, complicando el tránsito en una de las principales arterias del distrito.

Carlos Bareiro y Julián, delegados de la línea, confirmaron que la medida de fuerza continuará "hasta obtener una respuesta concreta" de las autoridades. “Queremos vivir, esto es insostenible, el compañero viene a trabajar y no sabe si vuelve a la casa, no vamos a esperar a que maten un chofer para tomar medidas”, expresó Julián en declaraciones televisivas, y denunció que ya hubo al menos seis robos en esa misma zona. “Pudieron haberlo matado (a Vargas)”, lamentó.

Si bien el reclamo está centrado en la seguridad, señalaron que la situación se enmarca también en una problemática laboral más amplia, vinculada a los salarios y las condiciones de trabajo en el transporte público del conurbano bonaerense. “Ninguno se acercó, ni el jefe de la comisaría de San Justo”, aseguraron. “Hasta que no nos den una respuesta no nos vamos, ya no se aguanta más, trabajamos por $2,50 y no tenemos seguridad”, añadieron.

MB/EM