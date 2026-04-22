El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Carlos M.A., el joven que, cuando tenía 17 años, golpeó y dejó con lesiones gravísimas a Arturo López, empleado de un garaje en el barrio de Monserrat. De esta manera, dejó firme su condena a tres años de prisión por el hecho.

El caso se remonta al 19 de noviembre de 2021, cuando M.A. atacó a la víctima en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800. Según el expediente, la agresión ocurrió tras una discusión originada por un presunto daño en la pintura del auto del joven, que le dio un golpe de puño en el rostro al playero. López cayó inconsciente y, como consecuencia, sufrió una lesión neurológica severa.

"Indignación e injusticia": liberaron al joven que le dio una brutal golpiza al playero Arturo López

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El agresor, que al principio se había dado a la fuga y luego pasó un tiempo en la cárcel, fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por la brutal trompada al trabajador, pero luego se le redujo la pena a tres años en suspenso. El Máximo Tribunal porteño confirmó la sentencia a fines de diciembre del año pasado por el delito de lesiones gravísimas dolosas.

Ahora, el TSJ denegó el pedido de la defensa para que el fallo fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Alicia Ruiz consideraron "inadmisible" el recurso al entender que no tenía los fundamentos necesarios.

Entre los argumentos, señalaron que no se había logrado manifestar un tema federal en la causa y tampoco se demostró que en las instancias anteriores se haya fallado sin fundamentos. Los representantes legales de M.A. sostenían que la pena se había fijado de forma arbitraria y que no se habían tenido en cuenta adecuadamente los principios constitucionales vinculados al Régimen Penal Juvenil.

"Los agravios que expresa el recurso extraordinario federal, relativos a la que describe como una arbitraria valoración de las circunstancias fácticas y normativas aplicables al caso, no están en rigor dirigidos contra la sentencia del superior tribunal de la causa. Por lo tanto, el recurso extraordinario federal interpuesto debe ser denegado", indicaron los magistrados.

El TSJ ya había rechazado en 2025 un recurso de inconstitucionalidad contra la condena. En esa oportunidad, los magistrados destacaron la gravedad del hecho, pero también señalaron que la pena, no privativa de la libertad, respondía a criterios socioeducativos y de reintegración, propios del régimen penal que se aplica a menores de edad.

El brutal ataque a un playero en Monserrat

La agresión a Arturo López sucedió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, cuando estaba trabajando en el garage ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Según indicaron los testigos, el adolescente ingresó y lo increpó por un rayón que tenía su auto, en un hecho que quedó captado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes de la discusión, se ve como Carlos M., acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea de forma sorpresiva al playero en el lado izquierdo de la cara, provocándole una dura caída. El hombre impactó fuertemente contra el suelo del estacionamiento y quedó inconsciente.

Después de este episodio, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que finalmente se presentó ante la Justicia el 29 de abril de 2022, de manera espontánea. A partir de ese momento, comenzó el proceso judicial bajo el Régimen Penal Juvenil y al otro año fue hallado culpable de "lesiones gravísimas" contra López, que sufrió una serie de secuelas de por vida tras el golpe y la caída.

Arturo López sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado, con una hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subdural, lo que le provocó un diagnóstico de afasia (pérdida o trastorno en el habla) y otros problemas cognitivos, que lo dejaron impedido para el desarrollo de la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana.

"Le quedó epilepsia, por lo que cada tanto lo tenemos que internar. No va a volver a tener su vida anterior; actualmente está en su casa, siempre acompañado por alguien y yendo al sanatorio todas las semana", contó el año pasado Miriam Luna, abogada y ex esposa del playero, a la agencia NA. La mujer había recibido con indignación hace tres años la noticia de la reducción de la pena del atacante, la cual definió como "injusta".

FP