Balearon un centro de salud en Rosario y el intendente tuvo que suspender un acto oficial

La guerra narco continúa en Rosario, Santa Fe. En esta oportunidad, balearon el Centro Municipal de Distrito Sudoeste Emilia Bertolé y el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, tuvo que suspender un acto oficial.

El ataque tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles 8 de febrero en el predio situado en avenida Francia y Acevedo. La seguridad del centro de salud tomó conocimiento de los disparos contra el lugar una vez que ingresaron en horas de la mañana. Por esto mismo, se desconoce el horario preciso en el que ocurrió el hecho.

Larreta acusó al Gobierno de “liberar zonas”: “Queremos un Estado que meta preso a los narcos”

Los delincuentes, además, dejaron una amenaza a dos capos narco. “Esteban, René. Dejen de mandar caritas y pasar datos a los fiscales. Botón mata inocentes”, decía la carta dirigida a Esteban Lindor Alvarado y René “El Bujo” Ungaro que fueron condenados por narcotráfico.

La policía se hizo presente en el lugar y pudo constatar que hay al menos siete impactos de bala en la oficina, pero algunos orificios son de una balacera anterior.

El intendente canceló un acto y se cruzó con el ministro de Seguridad

Este no es el primer ataque a un edificio público, ya que se han registrado varios ataques a comisarías y hasta una cárcel, además de los atentados a sedes gremiales y comercios.

Frente a esto, el Javkin se vio obligado a cancelar un acto oficial en el que estaba previsto que se presente un plan de movilidad para el Parque de la Independencia. Una vez cancelada la actividad, se hizo presente en el centro de salud.

Pablo Javkin, intendente de Rosario.

El manejo del operativo generó algunos cruces entre el intendente y el ministro de Seguridad provincial, Rubén Rimoldi. “Hoy nos preguntábamos ¿qué dice la policía? No funciona más. Lo que se anunció en diciembre, en enero ya no se cumplió. Fue un anuncio que hicimos el gobernador y el intendente”, se quejó el Javkin y agregó: “No es que dude de la policía, es que no está”.

Por esto mismo, invitó al ministro a recorrer la ciudad, a lo que Rimoldi contestó: “Estoy constantemente en Rosario”. En esa línea, confirmó que abrieron un sumario administrativo “para deslindar responsabilidades”.

RdC CP