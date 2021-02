Brutal femicidio en Villa la Angostura: apuñaló a su ex en pleno centro y luego trató de suicidarse

El centro de Villa la Angostura fue el escenario del brutal femicidio de Guadalupe Curual, de 21 años. Un hombre la persiguió por las calles de la localidad neuquina hasta que la apuñaló en plena avenida principal, frente a varios testigos que trataron de detener el crimen. El agresor era su ex, identificado como Bautista Quintriqueo, contra quien ya pesaban varias denuncias.

El violento episodio se produjo alrededor de las 22 horas de este martes 23 de febrero, por lo que había varias personas en el lugar de los hechos que trataron de ayudar a la joven. Uno de los testigos resultó herido al intentar frenar al homicida, según medios locales.

La joven cruzó la avenida Arrayanes pidiendo auxilio mientras el hombre la perseguía con un cuchillo en sus manos. La víctima se dirigió hacia la estación de servicio e intentó subir la escalera de la plaza San Martín, pero antes de conseguirlo fue alcanzada y apuñalada en el pecho. Murió en el lugar, dado que las tareas de reanimación no fueron efectivas.

Después de reiteradas amenazas mi ex pareja vino a buscarme. Corri hacia la calle y BAUTISTA KINTRIKEO me mato a puñaladas. Cuentenle a mi hija de 1 año xq no volví a casa.

Lo cuento yo xq GUADALUPE CURUAL no puede.#justiciaporguadalupe #NiUnaMenos

NOS ESTAN MATANDO pic.twitter.com/PNF4VbFU0l