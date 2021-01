Piparo declaró durante más de cuatro horas: "Sentimos que estábamos en peligro de vida"

Carolina Piparo ingresó a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 17 de La Plata escoltada por una mujer policía. Llegó pasadas las 5 de la tarde y se retiró cerca de las 10 de la noche.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio hizo un relato extenso de lo que pasó el 1º de enero pasado, desde que le robaron en la puerta de la casa de su suegro hasta el momento en el que con su marido atropellaron a los dos motociclistas que confundieron con los motochorros que la habían asaltado.

Al salir de la fiscalía, Piparo aseguró que no frenaron ni asistieron a los motociclistas que atropellaron porque en ese momento sintieron que estaban en "peligro de vida". "Ni bien nos sentimos a salvo contamos que habíamos tenido un accidente. Y siempre preguntamos para saber como estaban", dijo la legisladora, que además es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata.

Carolina Piparo llegó escoltada por una mujer policía (Foto: Télam).

Piparo destacó que con su marido siempre estuvieron a disposición de la Justicia, y que el test de alcoholemia no se le hicieron porque no se lo pidieron. Además, negó que hayan vomitado en la comisaría 1ª de La Plata como declararon dos policías: "Ninguno de los dos vomitó", aclaró y explicó que su esposo sólo pidió un balde porque "no andaba la cadena" del baño de la seccional.

"En ese momento estábamos los dos nerviosos y preocupados porque no sabíamos cómo estaban esas personas (por los motociclistas que habían atropellado-", añadió.

Sobre el atropello indicó que recuerda que fue en la calle 21, pero porque alguien se lo comentó, e insistió que no se detuvieron por el pánico que sintieron. Antes de retirarse la diputada pidió que "se pongan en el lugar de dos personas que se sintieron en peligro de vida".



Video | El momento en que el auto de Carolina Piparo arrastra a los motociclistas



El relato del comisario

Previo a la declaración de la legisladora se presentó el jefe de la comisaría 1ª de La Plata, donde Piparo y su marido denunciaron el asalto que sufrieron cerca de las 2 de la madrugada en las calles 47 entre 15 y 16.

El comisario Julio Del Dago estaba en la seccional cuando la diputada amplió la denuncia que había realizado de manera telefónica al 911, cuando reportó que seis motochorros le habían robado la cartera con 20 mil pesos y un teléfono Iphone.

Del Dago aportó un dato clave: dijo que ninguno de ellos hizo mención al atropello de los dos motociclistas que, se supone, atropellaron de manera intencional al confundirlos con los motochorros.

El auto que conducía el marido de Piparo se detuvo en plaza Moreno.

"Le preguntamos al comisario si Piparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio) le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que Piparo no le dijo nada de eso", reveló Rodolfo Baqué, abogado de los motociclistas, que presenció la declaración testimonial del jefe policial.

El letrado relató que el comisario explicó que llegó cerca de las 4 de la madrugada a Plaza Moreno, donde finalmente se había detenido el auto que conducía el esposo de Piparo, y vio a la legisladora y al secretario de Seguridad municipal Daniel Ganduglia, quien le presentó al abogado del marido de ella.

En la escena también estaban varios motociclistas, amigos de los jóvenes atropellados, que habían seguido a Piparo y su esposo, para impedir su fuga. "El comisario decide que todos deben ir a la seccional", precisó Baqué.

Por su parte, Martín De Vargas, abogado del otro joven atropellado, apuntó que el comisario reconoció que "Piparo y su esposo solicitaron la llave del baño de la comisaría, y entraron y salieron del baño cinco veces cada uno". "Contó que el abogado de Buzali los acompañaba cada vez que iban, que solicitaron un balde para limpiar, que Buzali se encargaba de la limpieza", detalló.

Consultado si el comisario declaró haber percibido olor alcohol en Piparo o su esposo, De Vargas precisó que "no, no dijo nada de eso pero si que en el baño quedó un olor rancio, nauseabundo".

