Caso Piparo: la Justicia analiza los videos de las cámaras de seguridad  

La Municipalidad de La Plata aportó a la Justicia los videos de las cámaras de seguridad que registraron el paso del auto que conducía el marido de Carolina Piparo, antes y después de arrastrar a los dos motociclistas de 23 y 17 años a los que aparentemente confundió con ladrones, en la madrugada del 1° de enero pasado.

"Hay varias cámaras de seguridad que captaron lo ocurrido y todo está en manos de la fiscal que investiga el hecho", señalaron desde la comuna platense. Los voceros precisaron que los videos muestran cómo el auto de la diputada sigue a las motos y cómo después del choque son perseguidos hasta detenerse en plaza Moreno, a metros de la Catedral.

En la cuadra de la casa de los suegros, donde la diputada fue asaltada, no hay cámaras de seguridad del municipio, pero sí privadas que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo -a cargo de la investigación- ya solicitó para esclarecer el supuesto robo que sufrió la diputada.

Lo que se sabe hasta el momento es que el Fiat 500 L que conducía Juan Ignacio Buzali, y en el que la legisladora viajaba como acompañante, embistió en las calles 21 entre 37 y 38 a una moto Honda XR250 en la que iban Luis Lavalle (23) e Iván Coronel (17). Según la versión de Piparo, "cinco motos" les cerraron el paso, chocaron "con una" y supuestamente tres los "empezaron a perseguir".

Antes de eso, la diputada habría sido asaltada por seis motochorros en la puerta de la casa de su suegro, en las calles 47 entre 15 y 16. "Recién logro conectarme después de haber pasado nuevamente por un delito. Fui abordada por 6 delincuentes en moto, mi familia y yo estamos bien. No es el principio de año que nadie espera. Gracias por preocuparse y por el apoyo, cariños a todos", explicó este jueves en su cuenta de Twitter, aunque, curiosamente, obvió mencionar lo que había sucedido después.

Según la denuncia, que posteriormente radicaron en la comisaría 1ª, a Piparo le robaron la cartera con 20 mil pesos y un teléfono marca Iphone. Pero los jóvenes que fueron atropellados por la pareja no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos. No solo no tienen antecedentes delictivos, sino que además tenían los papeles de la moto en regla.

La diputada, que además es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, y su esposo arrastraron a la moto varios metros -algunos hablan de entre 400 y 300- y no frenaron para asistir a los heridos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.

#LaPlata El llamado al 911 que una testigo hizo a las 03.17AM luego de ver cómo el auto que conducía Juan Buzali junto a su esposa Carolina Piparo embistió a una moto con dos jóvenes a bordo y arrastró al motovehiculo por más de 3 cuadras dejando a las víctimas abandonadas. pic.twitter.com/Ygn7kuk0NO — Fernando Tocho (@nandotocho) January 2, 2021

De acuerdo a los testigos, el marido de la diputada habría embestido a la moto de manera intencional, aunque la diputada dice que el rodado les cerró el paso en medio del seguimiento. Para ello serán importantes las cámaras de seguridad del Municipio. Un dato llamativo es que el auto de la familia Piparo se detuvo varias cuadras después del atropello, en plaza Moreno, donde los esperaba el secretario de seguridad municipal, Darío Ganduglia. Allí una mujer que además fue testigo del incidente los filmó y viralizó el video en las redes. En las imágenes se ve el golpe que tenía el auto que conducía Buzali, pero los inspectores no le realizaron el control de alcoholemia.

Sin embargo, la fiscal Di Lorenzo, a cargo de la investigación por el supuesto robo, ordenó en las últimas horas que le extraigan muestras de sangre para saber si al momento del accidente estaba alcoholizado.

"No se le hizo el test de alcoholemia, tendría que haber sido detenido por 24 horas hasta que se aclare la situación. Pero claramente este hombre goza de cierta protección porque lo estaban esperando en la plaza Moreno", señaló Martín De Vargas, abogado de los motociclistas.

Según el letrado, en la persecución, el auto de Piparo choca a otros cuatro. "Hay más de cuatro autos embestidos. Venía circulando a más de 100 kilómetros por hora", aseguró en declaraciones a C5N.

Además, enfatizó que "está demostrado por testimonios coincidentes que los chicos venían de Abasto, que es una zona rural en las afueras de La Plata, chicos que trabajan en el campo". Para el abogado, Piparo "declaró cosas que no son". "El robo no fue en ese lugar y no había situación de legítima defensa ni nada. Fue a matar dolosamente a quien ella creía que le había robado", entendió y adelantó que pedirá que lo imputen por el delito de "homicidio en grado de tentativa".