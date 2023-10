Ordenaron la detención de "Chocolate" Rigau pero la policía fue a su casa y no lo encontró

Luego de que la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires dejara sin efecto el fallo que había anulado la investigación contra Julio "Chocolate" Rigau y además ordenara su liberación, la Policía Bonaerense recibió la orden de detenerlo. Sin embargo, cuando se presentaron en su domicilio, el puntero no se encontraba allí.

"Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales", detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad que comanda Sergio Berni a TN.

La orden de detención fue solicitada por la fiscal del caso, Bettina Lacki, que elevó el pedido al juez de garantías Federico Atencio, de La Plata.

Otro guiño judicial a Julio "Chocolate" Rigau: la Justicia frenó la apertura de su celular

Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero del Banco Provincia, en La Plata, con 48 tarjetas de débito pertencientes a trabajadores de la Legislatura bonaerense y un botín de 1.257.000 en efectivo. Sin embargo, luego de que su defensa presentara un pedido de habes corpus, la Cámara de Apelaciones aceptó liberarlo.

"No existía hecho objetivo que habilitara la requisa de su intimidad, la que no fue autorizada por Rigau. (...) El obrar abusivo se configuró con el proceder del personal policial al violentar -sin orden del juez ni acreditación de sospecha razonable", habían argumentado entonces sus abogados.

En el marco de la investigación Rigau ya había sido detenido, pero luego la Cámara dijo que todo lo actuado era nulo y recuperó la libertad.

"Chocolate" Rigau: los jueces que lo dejaron libre podrían definir qué pasará con el celular del puntero

La Casación, posteriormente, revocó el fallo de la Cámara, por lo cual la orden de detención recobró validez y hay que efectivizarla de nuevo.

"Nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo", detallaron desde la cartera de Seguridad provincial.

En tanto, la fiscal Bettina Lacki deberá establecer una nueva fecha para concretar la demorada apertura del celular Samsung modelo SM-G532M gris de "Chocolate" Rigau, una de las principales medidas de prueba que impulsó.

La fiscal busca averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia. También intenta determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.