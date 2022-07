Caso Daiana Abregú: tras las indagatorias a los cinco policías detenidos, cuál es la nueva hipótesis que se investiga

Durante la jornada del pasado martes, los fiscales Marcelo Sobrino y José Ignacio Calonje, a cargo de la investigación por la muerte de Diana Abregú, descartaron la posibilidad de un suicidio, tras recibir los resultados de la segunda autopsia, y realizar una indagatoria a los cinco policías detenidos, acusados de ser coautores del homicidio. Además, no descartan que la muerte se haya producido por la utilización de la técnica del “submarino seco”.

Cabe recordar que Daiana, de 26 años, fue encontrada muerta en una celda de una comisaria ubicada en la localidad de Laprida, el pasado 5 de junio, y la segunda autopsia que le realizaron reveló que su muerte se generó por “un síndrome general asfíctico”, resultado completamente distinto al que arrojó el primer examen.

En el marco de una conferencia de prensa que dio junto al fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, el fiscal Calonje explicó: "Con los resultados de la segunda autopsia, pedí la detención (de los policías) con la calificación de homicidio, eso bajó a la jueza que la otorgó. Los vamos a indagar por ese delito. Hoy estamos encaminados, si no hubiéramos pedido detenciones. Hay elementos que nos pueden decir que estamos frente a un homicidio y así lo califiqué".

Cristian Aldana: elevaron la condena por abuso sexual contra el músico líder de "El Otro Yo"

Ambos funcionarios coincidieron en que no se puede descartar ninguna hipótesis, debido que las investigaciones son progresivas y reciben nuevas pruebas en distintos momentos. Además, dejaron claro que la segunda autopsia que le realizaron al cuerpo de Daiana fue determinante para pedir a la jueza de Garantías de Olavarría, Fabiana San Román, las detenciones de los cinco policías.

"Es un caso sin testigos presenciales, donde el principal testigo es el cuerpo de Daiana y las pericias que se pueden llegar a hacer", declaró Marcelo Sobrino, y explicó que aún faltan "las pericias de tejidos bandos, de orina, del rastreo epitelial en la campera (que se halló alrededor del cuello de Daiana), de fuerza de la campera y no se descarta una reconstrucción del hecho"

Al respecto de la segunda autopsia, determinante en el caso, Sobrino agregó: "Encontramos una nueva pericia que trae elementos diferenciadores respecto de la primera y, de acuerdo a eso, se solicitan nuevas medidas". También detalló: "Lo que aparece presentado en la segunda autopsia fue lo que llevó a acusarlos y lo mismo que tuvo en cuenta la jueza de Garantías para ordenar la detención".

Amelia, la ama de casa que cubrió a su hijo femicida, lavó su ropa con sangre y recibió perpetua

Por último, los funcionarios detallaron que deben hacer un examen pormenorizado de las últimas horas de vida de Daiana, porque lo más importante en este momento de la causa, es tener en claro “qué pasó ese día en la comisaría, qué estado anímico tenía la víctima, en qué estado se encontraba, si estaba tranquila o exaltada”.

Una infidelidad: el nuevo giro en la investigación

La oficial de policía Vanesa Núñez (34), declaró este martes ante el fiscal Calonje que el mismo día que encontraron muerta a Daiana en su celda, le envió a su pareja y a una de sus amigas un mensaje que decía "Tengo detenida a Daiana", aunque también declaró que los había borrado. En ese marco, y de acuerdo a una fuente de la investigación que dialogó con Clarín, "Si bien no está en el expediente, la calle dice que Daiana era la amante o algo más que una amiga del novio de Núñez".

Cabe recordar que Daiana Abregú ingresó a la comisaria de Laprida alrededor de las siete de la mañana de aquel domingo 5 de junio, y horas después fue encontrada muerta por la oficial Núñez, quien declaró que la joven estaba "colgada con su campera”, por lo que “intentó reanimarla durante quince minutos hasta que llegó la ambulancia”.

"Hueso hioides indemne": la nueva autopsia a Daiana Abregú descarta el suicidio y habría sido asesinada

La declaración indagatoria que brindó la policía duró unas dos horas y, en ella, Núñez también confesó haber falseado su firma en el alta del procedimiento. Por otro lado, a raíz de sus declaraciones podía haber más detenciones, debido a que nombró a distintos funcionarios que estaban presentes en el lugar del hecho. Además, el novio de la agente sería citado a declarar, en relación a los mensajes que recibió de su pareja, y también con el fin de aclarar su vínculo con Daiana.

​Además de Núñez, durante la tarde del martes también prestaron declaración los otros cuatro policías detenidos, Juliana Zelaya (35), Adrián Núñez (34), Pamela Di Bin (25) y Leandro Fuhr (33), en el marco de la causa que está caratulada como "homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones".

Qué dijeron los abogados defensores de los detenidos

Los abogados defensores de los cinco policías detenidos aseguraron que la joven “se suicidó”, y objetaron los resultados arrojados por la segunda autopsia. Al respecto, Carlos Fernández, defensor del oficial de servicio de la dependencia, dijo a la prensa: "La víctima no fue torturada, ni la mataron: se suicidó, es contundente. En las consideraciones de la segunda autopsia omiten que la extracción del surco de ahorcadura se hizo en la primera pericia, donde le extrajeron ocho centímetros de cuello y no describen que esa ausencia fue producto de una intervención previa.

“Cuánto te dan por cómplice de femicidio” googleó uno de los acusados de participar de un crimen

El mismo abogado señaló que iniciará un pedido de "juicio político para el fiscal y la jueza de Garantías", al tiempo que cuestionó la intervención en la causa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras considerar que "tiene el negocio de litigar contra el Estado". También dijo que pedirá que se investigue por "falso testimonio" a los peritos de la Asesoría Pericial de La Plata, que realizaron la segunda autopsia "porque están omitiendo información" y "hay una negligencia en no describir lo que ocurrió en la primera autopsia". Además, agregó que "no es la primera vez que por una falacia médica se genera una interpretación y se requiere una detención".

Fernández también dijo que Daiana "tuvo dos tentativas de suicidio", que también era "víctima de violencia de género por parte su familia" y "paciente psiquiátrico", razón por la cual, según sus dichos, "ella se ahorca con una campera que se puso tipo babero y colgó del tercer barrote de la celda".

César García, abogado defensor de la agente de policía Vanesa Núñez, también se refirió a una omisión en la segunda autopsia y consideró que Daiana "se suicidó". "Mi defendida la ve colgada con su campera de jean, le empieza a hacer reanimación, luego llega el médico de policía", declaró.

Femicidas uniformados: en 2021 aumentaron los casos de miembros de la fuerza que asesinaron mujeres

Al respecto de la diferencia entre ambas autopsias, García dijo que "es muy clara: la primera autopsia se realiza a las pocas horas y se visualizan marcas y surco de ahorcadura. En la segunda no se ve porque en la primera diseccionaron el cuello de Daiana para enviar esa muestra a analizar; a la vista en la segunda el surco no puede verse porque se diseccionó el tejido". También agregó: "Estamos presenciando la indagatoria de personas de bien, que lo único que hicieron fue hacer su trabajo e, inclusive, trataron de reanimar a Daiana Abregú". Por último, el letrado de Núñez dijo: "Mi defendida es una de las numerarias imputadas y detenida, se encuentra embarazada en estado delicado y va a prestar declaración diciendo lo mismo que me dijo a mí y respondiendo cualquier tipo de pregunta".

MAR / fl