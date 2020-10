Caso Rocío Abigail Riquel: denuncian al diputado Ignacio Jarsún por "incitar a la violencia"

El diputado provincial de Salta Ignacio Jarsún fue denunciado penalmente ante la Justicia "por los delitos de incitación a la violencia y apología del delito" tras sus declaraciones a los medios a favor del linchamiento del sospechoso del femicidio de Rocío Abigail Riquel. La medida judicial fue llevada adelante por los abogados Noelia Bonetto y Víctor Sarmiento.

"La denuncia es por sus dichos en medios de comunicación y en redes sociales celebrando los linchamientos. Consideró al hecho como algo justo al linchamiento realizado al sospechoso en el caso Abigail en Tucumán. Ya no podemos dejar pasar este tipo de consideraciones y declaraciones que se realizan a un público indeterminado", expresó Bonetto.

"Estoy muy triste por el final de Abigail, no es justo que ese sea su final, lo que si es justo es el final de esta lacra que cometió el delito", había afirmado el legislador en declaraciones a la prensa el 22 de octubre pasado.

La denuncia contra Jarsún fue respaldada por organizaciones sociales y de derechos humanos como la Asociación "Lucrecia Barquet", HIJOS Salta, el ILEC (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos), la Fundación Volviendo a Casa, el Foro de Mujeres x la Igualdad de Oportunidades, Familiares y Detenidos Desaparecidos por Motivos Politícos y Gremiales y la Agrupación "Coca Gallardo".

"Los dichos del todavía diputado provincial fueron realizados en medio de la noticia por el crimen atroz de la niña Abigail Riquel y posterior homicidio a manos de sus vecinos, de la persona sospechada de haber sido el autor material, de nombre Antonio Guaymás, ambos hechos ocurridos en la provincia de Tucumán”, expresó la letrada.

“Las manifestaciones del diputado tienen carácter delictivo, no se tratan de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión, libertad que por cierto, no es absoluta. Sobre este punto, la CSJN ha señalado que el reconocimiento a la libertad de expresión no impide que el Estado reprima o castigue publicaciones que hacen apología del crimen”, agregó, según consignó El Tribuno.

El sospechoso por la violación y femicidio de Rocío Abigail Riquel, de 9 años, ocurrido en San Miguel de Tucumán, fue asesinado a golpes este miércoles 21 de octubre por los vecinos del lugar, cuando la Policía intentaba detenerlo. Fuentes policiales informaron que se trata de José Guyamas, conocido como "Culón", quien había sido liberado tres días antes del asesinato de la nena, tras cumplir una condena por robo.

