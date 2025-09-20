Cayó un financista clave de una de las bandas narco más pesadas

“El Gordo Jony”, un personaje clave en la estructura financiera de una organización criminal ligada a la banda de “Los menores” tenía los días contados. Hacía unas semanas que estaban tras sus pasos después de tras meses de inteligencia en el centro rosarino.

El operativo que permitió su detención se desprende de una extensa investigación iniciada en febrero de este año, a cargo de la División Antidrogas Rosario de la PFA.

En ese período se llevaron a cabo múltiples operativos que permitieron el secuestro de más de 50 panes de droga, armas de fuego y una considerable suma de dinero en efectivo. Como resultado, ya fueron detenidas siete personas con presuntos vínculos con las estructuras criminales de Esteban Lindor Alvarado y Julio Rodríguez Granthon.

Financista. Gracias a un minucioso análisis de las pruebas obtenidas y a diversas tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar que uno de los principales financistas de la banda permanecía prófugo. Sin embargo, su localización representó un desafío para los equipos operativos, ya que el implicado empleaba herramientas tecnológicas para evitar ser rastreado.

A pesar del uso de sistemas de geolocalización, el acusado cambiaba de ubicación en cuestión de minutos, dificultando cualquier intento de seguimiento. La pesquisa reveló que utilizaba una red VPN (Red Privada Virtual) para ocultar su dirección IP, encriptar sus comunicaciones y evitar ser localizado, lo que exigió un trabajo aún más sofisticado por parte de los efectivos federales.

En la investigación intervino la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, dirigida por Santiago Alberdi.

Con todas las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº2 de Rosario ordenó su detención inmediata. Finalmente, el operativo se concretó en la vía pública, sobre calle España esquina Brown, en el Barrio Parque España, donde el individuo fue interceptado por agentes de la PFA sin ofrecer resistencia. Durante el procedimiento también se secuestró su teléfono celular.

El detenido, de nacionalidad argentina y 36 años, quedó a disposición de la Justicia Federal.

Según los voceros, su captura representa un nuevo avance en el combate contra las redes narcocriminales que operan en el país y confirma el compromiso de las fuerzas federales con el desmantelamiento de estas organizaciones.