"Estafadora de Tinder" en Puerto Madryn: engañó a un joven y le habría robado $4,5 millones

Luego de que la historia de Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut, se conociera a través del documental de Netflix "El estafador de Tinder", se puso el foco sobre este tipo de engaños en las aplicaciones de citas. Ahora, en la provincia de Chubut, un joven de 25 años denunció que fue estafado por una mujer que le habría robado 4,5 millones de pesos durante su relación, que sólo fue virtual.

"Hace alrededor de tres años conocí a través de una página de citas a esta chica, su nombre era Leila. Comenzamos a comunicarnos por WhatsApp", dice la acusación que presentó el hombre ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn. "Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener", explicó.

"Lo hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”, señaló el joven presuntamente estafado.

El denunciante reconoció que, en un primer momento, accedió a ayudarla enviando dinero por distintos montos, lo cual se volvió más frecuente con el correr del tiempo. "Sentía que el vínculo era más cercano, más allá de ser virtual”, relató.

“Durante estos últimos tres años, le giré alrededor de 4.500.000 de pesos. El dinero decidí enviárselo dado que ella me contaba los problemas por los que pasaba, agregó. En ese sentido, dijo que los inconvenientes se debían a la mantención de sus hijos, el alquiler de vivienda y un supuesto violento incidente con un sujeto que se dedicaba a dar préstamos, que ella no había logrado cancelar.

Cómo detectar a los estafadores y las estafadoras de Tinder

"Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar. Leila me pasó el teléfono y yo hablé con el prestamista, para pedirle un tiempo para conseguir la plata. Recuerdo que le envié ese dinero para que Leila pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía de pecho”, continuó.

Al igual que sucedió con Leviev, que se hacía pasar por el hijo de un magnate del rubro de los diamantes, cuando el joven se negó a enviarle más dinero la mujer lo amenazó: "Ante mi negativa, recibo mensajes que me dicen que si no pago iba a sufrir las consecuencias, por lo que lo hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”, afirmó.

Simon Leviev, habría estafado a más de 20 mujeres en distintos países por más de 10 millones de dólares.

Según consigna el Ministerio Público en su página oficial, el caso se encuentra en manos de la División de Investigaciones, que busca saber si "Leila" existe y si registran más estafas perpetuadas a través de un "falso interés romántico".

El "Estafador de Tinder" de Zona Norte

Antes del caso de "Leila", también se conocieron los engaños de Roberto Carlos Bello a distintas mujeres a través de Tinder. Por ese motivo se lo bautizó "el gigoló de Zona Norte", en referencia a la zona norte del Gran Buenos Aires, lugar en el que actuaba.

Según trascendió, el modus operandi del hombre que hoy tiene 49 años consistía en seducir a las víctimas, entablar una relación para sacarles información, inventar historias dramáticas y luego robarles. Finalmente, fue detenido en 2019 por una mujer que conoció por Tinder, le había prestado 5 mil dólares y luego la amenazó para que le diera más plata porque "su madre estaba enferma la necesitaba".

La fiscal Carolina Asprella, de San Isidro, comprobó que Bello tenía otras denuncias de características similares. Incluso, en ese mismo año le sacó a una maquilladora de televisión 20 mil dólares con la excusa de realizar una inversión.