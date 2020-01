Conoció a una mujer por Tinder, lo estafó y contó su historia en redes

Un hombre contó en Twitter una mala experiencia que tuvo cuando conoció, después de divorciarse de su mujer tras 22 años de matrimonio, a una mujer en una app de citas. A poco más de un mes de salir con ella, lo estafó: robó los datos de sus tarjetas de crédito e hizo compras por más de $130000.

“Con nula experiencia en citas ya que había estado toda mi vida (22 años) con una sola mujer decidí ingresar al mundo de las redes de citas. Esta es mi historia”, comienza el hilo de Twitter, que tituló "The Tinder Chronicles" (Las crónicas de Tinder). El hombre contó que a principios de noviembre de 2019 coincidió en la aplicación de citas Tinder con una “supuesta psicóloga a quien llamaremos Paola, porque así se llama”, contó desde su usuario @regretfulfat, "Gordo Arrepentido".

En diálogo con PERFIL, Francisco, quien prefirió resguardar su apellido, resumió lo sucedido: "Me desperté el lunes y me dí cuenta que me había robado 130 mil pesos".

La mujer, según dijo, tiene 34 años, es divorciada y madre de 2 nenes. Si bien contó en Twitter que “a medida que chateaba algunas cosas le parecían copadas otras no tanto”, decidieron juntarse. “Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que al mes (4 citas) ya habían aparecido los "te extraño" y "te quiero". Normalmente no sería llamativo pero recuerden que a duras penas intercambiaba algunos mensajes con esta mujer durante el día”, contó, ya que en ocasiones, dijo que no le respondía mensajes en 7 horas.

Cuando comenzaron a salir, relató que el siempre pagaba la cuenta. “Las salidas siempre tuvieron un común denominador: yo pagaba todo. En una de las salidas me dijo "lástima que pagaste con tarjeta, si pagabas en efvo te daba la mitad" Tenía la duda de si era corta de entendimiento o demasiado viva pero en ese punto me daba igual”, explicó con tono irónico.

Pero el encuentro que lo cambió todo fue la sexta salida, cuando ella lo invitó a tomar mate a su casa por segunda vez, a poco más de seis semanas después de comenzar a conocerse. “Ese día me contaba que tenía un problema de configuración en la tele a lo que respondí lo veo cuando llego. Cuando llegué eso hice, me puse a configurar una tele de los niños”, escribió.

Mientras él intentaba arreglar el problema con el televisor, denunció que la mujer le robó los datos de sus tarjetas de crédito para hacer compras y enviárselas a su domicilio. "Ella negó haber sacado las tarjetas, pero no hubo otra persona que tuviera acceso físico a mi billetera", dijo Francisco.

Eso lo comprobó el lunes, cuando le llegaron dos mails de Mercado Libre a su cuenta de correo electrónico pidiendo autorización para las transacciones, donde figuraba el nombre completo de Paola, su dirección de mail y sus datos.

“El lunes me despierto a las 6 de la mañana y al leer los mails tenía 2 de @ML_Argentina que me avisaba que Paola estaba comprando algo con una tarjeta asociada a mi cuenta y preguntaba si yo la autorizaba”, explicó, y mostró la captura del mensaje donde detalla: “Paola está tratando de hacer una compra con una tarjeta asociada a tu cuenta. Para aprobar el pago, necesitamos tu autorización”, por un monto de $20.000.

Al revisar sus tarjetas en las páginas web de sus cuentas de banco, corroboró que Paola había hecho compras por un monto total de $130000: “Revisé todas mis tarjetas y había hecho compras por $130000 con 3 de ellas”, manifestó. Al respecto detalló que la mujer compró, entre otras cosas, un celular de $42000, y que desde la empresa Claro le dio los datos de la transacción.

Francisco habló con Paola, y la primera explicación no le resultó del todo creíble: "Me dijo que quería comprarme un regalo de cumpleaños, que después me lo iba a pagar", contó a este medio. "Nunca me hicieron un regalo tan grande", agregó entre risas. Pese a la mala situación que tuvo que pasar, no pierde el buen humor, y aclaró que no quiere iniciar acciones legales si puede resolver el problema por otra vía.

"Le pedí que me ayudara a denunciar las compras, que las rechace, y si esto se puede resolver sin que yo tenga que pagar esa plata, esto queda como una anécdota. No quiero generarle un daño mayor al que ella me generó a mi", explicó. Sobre los motivos que la llevaron a la mujer a intentar estafarlo, opinó: "Puedo equivocarme, pero no creo que sea una estafadora, una ladrona, ni que planificó esto. Lo veo más como alguien que se equivocó", contó.

Francisco ya hizo los reclamos correspondientes, desconocimientos de las compras, cancelación de todos los plásticos, y está a la espera de una resolución por parte de las tarjetas de crédito. “Aún no está resuelto el tema pero espero que @VisaArgentina y @MastercardArg no me traigan más problemas de los que ya tengo”, pidió por Twitter.

Mientras espera una solución, contó a PERFIL que poco después de empezar a salir con Paola había desinstalado las aplicaciones de citas "porque le hacían perder mucho tiempo", pero no descarte volver más adelante a conocer a otras personas por Tinder. "Esta fue una mala experiencia y tuve otras, pero también conocí a mujeres con las que tuve una buena relación y aunque no prosperó, quedamos como amigos", finalizó.

