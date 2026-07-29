El Departamento Judicial de La Matanza puso en funcionamiento una fiscalía especializada en "entraderas" con el fin de concentrar las investigaciones vinculadas a uno de los delitos que más creció en los últimos años. La decisión apunta a cambiar la forma de abordar este tipo de robos a viviendas, que hasta ahora quedaban distribuidos en diferentes fiscalías, dificultando el seguimiento de los casos.

Las entraderas son un delito particularmente dramático para las víctimas, por la sensación de pánico que genera tener a los asaltantes dentro de la casa y porque muchas veces resultan en graves agresiones físicas, sobre todo en los casos de personas mayores.

La nueva dependencia, que comenzó a funcionar el 13 de julio pasado, está a cargo de la fiscal Andrea Palín y cuenta con un equipo integrado por fiscales ayudantes, instructores y empleados judiciales. Trabajará con un sistema de guardia permanente, las 24 horas del día, durante todo el año, bajo un esquema similar al de las fiscalías especializadas en homicidios o tráfico de drogas.

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La decisión fue tomada por la Fiscalía General de La Matanza luego de un proyecto piloto que se extendió durante un año y medio, período en el que se recopilaron semanalmente diferentes casos de "entraderas" que se registraron en varias fiscalías del departamento judicial para analizarlos en conjunto y buscar coincidencias entre los hechos.

Ese trabajo surgió luego de una investigación coordinada con el Departamento Judicial de Morón sobre una banda que cometía robos en la localidad de Villa Luzuriaga y luego se desplazaba al distrito vecino para dificultar el trabajo de las distintas jurisdicciones. A partir de esa experiencia comenzaron a cruzarse datos de manera sistemática para identificar patrones de actuación.

Para delimitarlo de forma técnica, las autoridades indicaron que este tipo de delitos son robos cometidos por dos o más personas donde la víctima es el morador de una vivienda que se encuentra entrando, saliendo o dentro de su domicilio. Por este motivo, modalidades como el "escruche", ingreso a viviendas en el momento que se hallan sin ocupantes, quedan fuera de esta nueva estructura.

Entraderas: investigación centralizada y protocolos

La principal diferencia con el esquema anterior es que todas las denuncias por entraderas quedarán bajo una misma órbita. El objetivo es seguir el accionar de las bandas criminales y no investigar cada episodio como un hecho aislado, en fiscalías ordinarias.

Durante el proyecto piloto mencionado, se pudieron identificar distintas bandas dedicadas a este tipo de robos, se realizaron allanamientos, se avanzó con la detención de sospechosos y hasta se recuperaron parte de los elementos sustraídos, según consignó el medio Clarín.

Para las fuentes de la investigación, las entraderas responden a una modalidad delictiva altamente organizada, en la que cada integrante cumple una función específica y los hechos son premeditados, es decir, cuentan con una planificación que tiene en cuenta días, horarios, accesos y otro tipo de aspectos. Ese carácter sistemático fue uno de los argumentos centrales para crear la nueva unidad.

Por otro lado, se estandarizaron los procedimientos policiales para el abordaje de las "entraderas", los cuales ya fueron comunicados a los integrantes de los Comandos de Patrullas, el gabinete de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de La Matanza y los titulares de las comisarías.

Cada vez que un móvil policial intervenga por una entradera deberá confeccionar un acta con todos los detalles del hecho, incluso si la víctima decide posteriormente no presentar una denuncia formal. Ese procedimiento permitirá iniciar de oficio una investigación cuando exista un llamado al número de emergencias 911 y preservar la información que vaya surgiendo los primeros minutos posteriores al hecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal también se potenciará el área de Asistencia a la Víctima y, asimismo, el área se encargará de investigar presuntos casos de "gravedad institucional" luego de que se detectara que en algunos de los robos pudieron haber existido hechos de complicidad y connivencia por parte de agentes policiales.

FP/VR