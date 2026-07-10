Torturaron a un jubilado de 76 años durante el partido de Argentina y le robaron los ahorros de toda su vida

Mientras gran parte del país seguía el partido de la Selección argentina frente a Egipto, un jubilado de 76 años fue víctima de una violenta entradera en su vivienda de Ituzaingó. Tres delincuentes armados irrumpieron en la propiedad, lo maniataron, lo golpearon y escaparon con cerca de 10.000 dólares, además de otros objetos de valor y su teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 del martes en una casa ubicada sobre la calle Gallo al 1500, entre La Piedad y Santos Dumont en Ituzaingó. Según reconstruyeron los investigadores, el hombre se encontraba solo. Durante el entretiempo del partido decidió apagar el televisor y acostarse para seguir el encuentro por radio. Fue entonces cuando los asaltantes ingresaron a la vivienda.

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“Apagó la tele y se fue a acostar para escucharlo por la radio. En eso, tres tipos encapuchados se le aparecieron en la habitación, armados y amenazándolo”, relató Yanina, nuera de la víctima, en declaraciones al medio Primer Plano Online.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes le ataron las manos con cables y los pies con un cinturón. Luego comenzaron a exigirle que revelara dónde guardaba el dinero. Incluso, uno de los asaltantes se sentó sobre su pecho mientras los otros revisaban toda la casa.

Los ladrones revolvieron cada ambiente y, según la familia, llegaron a romper el cielo raso del baño en busca de dinero oculto. Finalmente, escaparon con los ahorros del jubilado, estimados en unos 10.000 dólares, además del celular y otros elementos de valor.

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La familia sostiene que el ataque pudo haber sido planificado. “Nos da sospechas que hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían era su abogado y la parte que le pagó. Eran alrededor de 10 mil dólares los que tenía, así que creemos que no fue algo al voleo”, afirmó Yanina al mismo medio.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa que los delincuentes llegaron en un vehículo, que dejaron estacionado detrás del auto del jubilado. Un cuarto cómplice permaneció al volante mientras los otros tres ingresaban a la propiedad tras saltar la reja del frente.

Según el relato de la familia, el conductor se mantuvo en contacto con los asaltantes y les advirtió cuándo debían retirarse. “Tenían hasta el tiempo contado: el que quedó en la camioneta los llamó y les dijo que tenían dos minutos para salir”, explicó Yanina.

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El episodio se extendió durante aproximadamente media hora. Antes de escapar, los delincuentes golpearon a la víctima con la culata de un arma en la cabeza, provocándole un corte en el cuero cabelludo, además de lesiones en el rostro. A pesar de la violencia del ataque, el hombre se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Ituzaingó, que caratuló la causa como robo agravado por el uso de arma de fuego y trabaja para identificar a los responsables mediante el análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas en el lugar.

CS/fl