La causa por el robo a la casa de la familia del extenista Juan Martín del Potro en Tandil sigue sumando novedades. Luego de que se conociera que cuatro de los cinco involucrados son ciudadanos chilenos, y que sobre dos de los acusados pesaba una orden de captura internacional por una serie de robos a deportistas de elite en Estados Unidos, la Justicia analiza la posibilidad de extraditar a uno de ellos.

El asalto ocurrió el pasado 15 de mayo, en la vivienda que el exnúmero 3 del mundo tiene en la ciudad serrana, ubicada en la calle Dabidos, donde un grupo de hombres rompió un ventanal para ingresar a la propiedad. Allí, se llevaron dinero en efectivo, perfumes, relojes -dos de ellos fuera de funcionamiento, uno Swatch y otro Rolex- y objetos personales como una cadena de oro con una cruz, una alianza de oro con inscripción y una raqueta marca Babolat.

La estructura de las bandas de chilenos dedicadas al "turismo delictivo": no hay jefes y funcionan como una "franquicia"

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A partir de allí, se dio inicio a una investigación a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza, de la UFI Nº16 de Tandil, que ordenó una serie de procedimientos que derivaron en la detención de cinco sospechosos: los ciudadanos chilenos Bastian Freraut Jiménez (28), Ignacio Cartes Zuniga (21), Eduardo Gallardo Espinoza (23) y Esteban Escobar Cartes (35); y el argentino Damián Walter D' Amelio (39).

El relevamiento y posterior análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar un auto Chevrolet Astra color bordó utilizado por los ladrones, que estaba a nombre de otra persona pero había sido conducido por Zúñiga Cartes, acusado de formar parte de una organización que cometió varios atracos en viviendas de famosos en territorio estadounidense, entre ellos el jugador de fútbol americano Travis Kelce, esposo de la cantante Taylor Swift. Además, Freraut Jiménez también era buscado por el FBI por delitos similares.

Ambos fueron detenidos en la Terminal de Ómnibus de Retiro mientras esperaban abordar un micro con destino a Posadas, Misiones. Los otros tres fueron arrestados en Junín, gracias al seguimiento de reportes de líneas telefónicas y otro vehículo en el que se movilizaba D'Amilio.

Alfredo Espinosa Gallardo y Rodolfo Cartes Escobar.

En ese contexto, el juez de Garantías de Azul José Alberto Moragas dictó la prisión preventiva para los cuatro sospechosos oriundos del país trasandino al comprender que había riesgos y pruebas suficientes para imputarlos por "robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda".

Por el lado del argentino, el magistrado modificó la calificación en el hecho por "encubrimiento agravado por ánimo de lucro" y lo excarceló bajo caución, pero sigue vinculado al proceso judicial mientras se determina cuál habría sido su presunto grado de participación.

Analizan extraditar a uno de los sospechosos

En las últimas horas, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó liberar a uno de los dos imputados extranjeros con alerta roja de Interpol solicitada por Estados Unidos. La solicitud había sido realizada por su defensa, que argumentó que la pena por el hecho y el requerimiento de las autoridades norteamericanas no justificaban la prisión, y reclamó medidas más leves.

Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico se basaron en la gravedad de los hechos, el monto de la máxima pena aplicable en EE.UU. y el posible riesgo de fuga, ya que su ingreso a la Argentina desde Chile se dio a través de un paso ilegal -no registran movimientos migratorios-.

Jiménez Freraut y Zúñiga Cartes tras su detención en la Terminal de Retiro.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile había dicho que además de los dos sospechosos detenidos en Retiro, hay un tercero que cayó en la comuna de Lampa, en la zona central del país, que también tenía orden de captura internacional. "Eran intensamente buscados por el FBI por ser parte de una banda especializada en el robo a casas de famosos deportistas de las ligas de Fútbol Americano y básquetbol en Estados Unidos, y estaban siendo investigados por la PDI", indicaron en un comunicado al que accedió PERFIL.

"El trabajo coordinado de la Brigada Investigadora de Robos Occidente, junto a la OCN Interpol Chile y el FBI permitió ubicar en la comuna de Lampa a uno de los chilenos buscados en EE.UU., sin embargo, los dos restantes cruzaron la cordillera por un paso no habilitado rumbo a Argentina, donde repitieron el mismo modus operandi en relación a robos en casas de personas relacionadas al mundo del deporte, atacando el hogar del campeón del US Open del 2009", añadieron.

En las fotos difundidas por la Fiscalía del Distrito Medio de Florida se observa a Jiménez Freraut junto a otros tres acusados de haber cometido una serie de asaltos a atletas y celebridades en diferentes ciudades estadounidenses entre octubre de 2024 y enero de 2025. Mientras avanza la causa en Azul, el juez federal Sebastián Ramos es quien está a cargo de definir el proceso de extradición.

Robo a Del Potro: una banda de alcance internacional

La alerta emitida por Interpol señala que los ciudadanos chilenos buscados ”fueron responsables de varios robos en viviendas de atletas de alto nivel de la NFL (Fútbol Americano), la NBA (Básquetbol) y la NHL (Hockey)", donde se llevaron relojes, joyas, dinero en efectivo y artículos de gran valor, incluyendo trofeos e indumentaria deportiva. Según lo estimado, lo sustraído por la banda tiene un valor que asciende a los 2 millones de dólares.

Jiménez Freraut posando sin remera con relojes que habrían sido robados en Estados Unidos.

El inspector chileno Sebastián Gonzalez de la Biro (Brigada Investigadora de Robos Metropolitana) Occidente contó que la dinámica y logística de la agrupación se repite en cada hecho: "Entran a casas que no tenían mayores niveles de seguridad y lo hacían cuando sus ocupantes no estaban, por lo que analizaban el entorno de los hogares y chequeaban las redes sociales de sus potenciales víctimas para encontrar el momento ideal para ingresar”.

Además de Kelce, otros jugadores famosos que sufrieron robos bajo esta modalidad en los últimos dos años fueron Patrick Mahomes (su compañero en Kansas City Chiefs) y los basquetbolistas Luka Dončić (Los Angeles Lakers), Jamel “Ja” Morant (Portland Trail Blazers) y Bobby Portis (Miami Heats). Ninguno de ellos estaba en su casa cuando ocurrió el hecho, ya que los delincuentes seguían su calendario de competencias para saber cuándo tenían que disputar partidos.

Según pudo averiguar este medio, esta banda forma parte de un fenómeno criminal denominado "Turismo Delictivo", donde los ladrones consiguen permisos para ingresar a otro país como turistas para cometer robos. En el caso de los ciudadanos chilenos en EE.UU., usaban el Programa ESTA (Sistema electrónico para la autorización de viaje) para permanecer hasta 90 días allí sin visa, muchas veces con documentos falsos argentinos.

FP/ff